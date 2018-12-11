Один из претендентов на кресло Порошенко начал “сливаться” не дожидаясь выборов

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Экс-министр обороны Цураины и потенциальный кандидат в президенты в 2019 году Анатолий Гриценко не исключил, что снимет свою кандидатуру в пользу более рейтингового кандидата, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой», — сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».

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Политик также призывали других потенциальных кандидатов в президенты к объединению.

«Мы предлагаем и Святославу Вакарчуку, и Андрею Садовому, и Роману Бессмертному, и Николаю Катеринчуку, и Николаю Томенко, „Силе людей“ и другим, разделяющим общие ценности, объединить усилия и идти на выборы, чтобы не просто поучаствовать, а побеждать», — сказал Гриценко.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, свежий опрос КМИС дает следующую тройку потенциальных лидеров будущей гонки: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Петр Порошенко.