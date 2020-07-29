Один из «российских боевиков» в Белоруссии был задержан во время отдыха с женой

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Россиянин Андрей Бакунович был задержан сегодня отдельно от 32 бойцов ЧВК «Вагнер» под Минском. Он находился у родственников в городе Калинковичи Гомельской области с женой и детьми.

Об этом сообщает националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его забрали сегодня ночью около 5 утра. Кто? Не знаю… Силовики. Забрали и увезли в Минск», — рассказала мать задержанного.

По данным издания, Бакунович воевал на Донбассе, в «Вагнере» возглавлял снайперскую группу.

Напомним, белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 бойцов российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском. Кроме того, еще один человек был якобы обнаружен и задержан на юге страны.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа, заявил, что для разжигания Майдана в страну будут перекинуты «профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Наблюдатели полагают, что позиции Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа весьма неуверенные. Он может проиграть альтернативному кандидату Светлане Тихановской.