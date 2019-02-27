Один из виновников развала СССР признал, что давно спит с оружием

27.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бывший президент Украины Леонид Кравчук готов стрелять на поражение в любого, кто захочет прийти к нему в гости ночью

Об этом он рассказал в интервью киевскому журналу “Новое время”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам экс-президента, самой дорогой его покупкой за последние 10 лет стало ружье фирмы Merkel.

Также издание попросило его ответить на вопрос, чего или кого он боится.

“Ничего не боюсь. Я уже очень давно сплю с оружием и даже свою охрану предупредил, что если ко мне кто‑то захочет прийти ночью в гости, то стреляю на поражение. Я незваным гостям не рад”, – сказал Кравчук.