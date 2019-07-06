Один из вождей сербских майданщиков вляпался в «кассетный скандал»

06.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

На фоне провальных митингов сербской прозападной оппозиции (последний в пятницу в городе Нови Сад собрал всего 30 сторонников), один из ее вождей в очередной раз оказался в эпицентре скандала. В СМИ попала прослушка телефонного разговора экс-главы МИДа Вука Еремича, главы «Народной партии», входящей оппозиционный в «Союз за Сербию», с бывшим черногорским дипломатом Миланом Роченом.

Эксклюзивную запись опубликовал портал IN4S.

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В рамках беседы речь шла об организации некоего мероприятия для тридцати человек в самом дорогом месте Черногории – острове Святого Стефана.

Милан Рочен, бывший посол Сербии и Черногории в Москве, уверял оппозиционера в том, что он обо всем договорился с бывшем директором самого лучшего отеля на острове, Пером Раженовичем.

И все бы ничего, только вот в разговоре оба со смехом оскорбляли свои страны, используя нецензурные выражения.

Данная запись вызвала шквал негативных комментариев и негодование общественности.

Первым высказался заместитель председателя центрального комитета «Сербской прогрессивной партии» Миленко Йованов:

«Говоря «….ем мать-Сербию!», это существо прекрасно описало результаты политики, которую они вели, и которая могла бы повториться снова, только если бы они – Джилас, Тадич, Обрадович, Лутовац и остальная часть их воровской шайки, смогли вновь добраться до власти. Их отвратительный смех показывает, что для них это действительно в наслаждение. Они не только были ворами, которые почти уничтожили страну, но делали это сознательно и с удовольствием.

Они смеялись над людьми, как смеются и сегодня, когда они выкладывают в Instagram фото, где показывают, куда они тратят то, что своровали от тех же людей. И после этого они хотят быть президентом Сербии. Гадость!» – процитировал политика Informer.

Журналист Урош Пипер, бывший соратник Еремича и экс-координатор работы со СМИ Народной партии, также высказал свое сожаление по случаю публикации позорной записи. Он сообщил, что нынешний председатель исполкома партии Еремича сегодня звонил черногорским СМИ высказал угрозы по поводу публикации прослушки.