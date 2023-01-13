Один на манеже. Почему второй срок у Зеленского уже в кармане

На днях украинский центр имени Разумкова обнародовал итоги свежего опроса, моментально разобранного медиа на цитаты.

Украинцам было предложено самим (то есть не из предварительно составленного социологами списка, а, как говорится «из головы») назвать деятелей, достойных звания «Политик 2022 года». Причем, как подчеркивают авторы исследования, в итоговый список попали лишь те фамилии, которые были названы больше чем одним процентом респондентов.

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Итоговый чарт вышел таким: Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Алексей Арестович. На четвертой строчке пятый президент Петр Порошенко. Замыкают список глава МИД Незалежной Кулеба, «говорящая голова» Банковой Михаил Подоляк и бывший стендап-комик, а ныне националистичнский политик и волонтер ВСУ Сергей Притула. Не видят достойных быть «политиками года» свыше 5 % респондентов, а затруднились с ответом – более восьми.

Теперь о том, что все это значит и как это понимать. Прежде всего – необходимое для разметки контекста уточнение. Конечно же, в условиях войны, потери контроля над частью территорий и вызванной войной сверхмобильностью населения (я имею в виду миллионы покинувшиз места постоянного обитания) более полностью референтные результаты любого опроса попросту исключены. Так что и к этим данным стоит относиться с известной долей осторожности.

Понятно, что эти данные не могут претендовать на срез мнения ВСЕЙ Украины в ее довоенном виде, однако они все же плюс-минус зеркалят настроения тех, кто остался в стране и продолжает пребывать в зоне облучения средств массовой пропаганды и сарафанного радио.

И вот тут уже есть пространство для некоторых обобщений и выводов.

Первое что приходит на ум – это большой-большой привет всем тем, кто последний год яростно фантазировал на тему какого-то разочарования украинцев в Зеленском и искал альтернативы ему в недрах ВСУ и украинского Генштаба.

Нет, конечно, война превратила главкома Залужного в одного из топ-ньюсмейкеров и выдвинула в первый ряд медийных персон. Однако же гигантский разрыв между его вторым местом и первым местом Зеленского ( разница более чем в пять раз) указывает на то, что в формате легитимных выборов Залужный Зеленскому никакой не конкурент.

Сразу оговорюсь – мы тут не фантазируем на тему каких-то военных переворотов и автор эти строк никогда не скрывал своего архискептического отношения к самой возможности таких переворотов на постсоветском пространстве).

Более того, сама война никак не повлияла на устоявшийся формат устоявшейся с 1991 года модели имитационной демократии западного типа. И никакой другой власти, кроме той, которая прошла горнило «медных труб» предвыборной кампании не примет ни народ ни внешние наблюдатели, мнение которых придает таким режимам необходимую легитимность.

Вопрос выборов при всей его кажущейся сегодня оторванной от реалий академичности между тем, становится все более актуальным. Причина проста: часики тикают. На дворе уже середина января 2023 года. А значит – если следовать нынешней украинской конституции и закону, уже следующкй весной надо проводить очередные президентские выборы.

Срок полномочий Зеленского медленно но уверенно подходит к концу.

И уже сейчас понятно, что чисто технически эти выборы можно и не проводить.

На вытоптанном войной, военной цензурой и общественной консолидацией вокруг режима и флага поляне у Зеленского просто нет реальных конкурентов. Он побеждает с огромным отрывом уже в первом туре, причем, независимо от того, кто и как считает.

Вероятность появления за оставшиеся до формального начала предвыборной кампании десять месяцев каких-то альтернативных нынешнему хозяину Банковой точек сборки оппозиционных настроений так же минимальна.

В текущих условиях им попросту неоткуда взяться. Раве что под прямым зонтиком внешних интересантов, но это – лишь в гипотетическом случае, если их вдруг по каким-то причинам перестанет устраивать нынешний пан Зе и они начнут искать ему замену. А таких причин сегодня нет.

Содержателей Украины Зеленский абсолютно устраивает. Они могут, конечно, то подкручивать, то откручивать краник идущей Киеву помощи – тут такое дело. Но глобально им жаловаться не на что. Причем, речь сейчас идет даже о тех западных силах, которые лоббируют некую заморозку конфликта. Потому что этой заморозке нужен будет гарант соблюдения с украинской стороны. И никто кроме Зеленского на эту роль не подходит.

Любому другому кандидату предстоит отвлечь непропорционально много усилий и ресурсов на упрочение своей власти и контроля над процессами и борьбу с неизбежной в случае разбалансировки сложившегося режима внутренней фрондой.

В этом смысле у Зеленского – при любом исходе конфликта – та же роль, что и у армянского Пашиняна. Которго, как известно, после феерического разгрома армян в Карабахе не смел никакой народный гнев и протесты внутренних реваншистов, а наоборот – уставшие от войны армяне добровольно наделили властью на новых выборах.

Вот и в украинском случае – если внешние игроки сойдутся на обсуждаемой сейчас формуле «каждый остается при своих там, где стоит», – Зеленский сосредоточится на ускоренном переформатировании украинского общества по западным лекалам – в обмен на потерю ряда территорий.

Усеченная Украина должна будет окрепнуть и превратиться в политическом смысле – в надежный постоянный плацдарм того же НАТО, а в экономическом – в периферию ЕС.

Если же выпадет сценарий эскалации – коней на переправе не будут менять и подавно. У прозападных сил нет в запасе кого-то в той же степени раскрученного до уровня всемирного бренда. И уж точно на эту роль не тянет Порошенко или кто-то из младосоросят, чей представитель Притула оттягивает на себя едва ли больше 2 % народных симпатий.

Остается пока что плохо представимый вопрос технического обеспечения проведения выборов в условиях военного положения. Мне могут возразить, а вот выбирала же Америка президентов в годы 2МВ. Выбирала. Только война шла где-то там за океаном, а в украинском случае она идет прямо на территории страны.

Допустим, обеспечить волеизьявление беженцев можно через структуры МИД – по схеме голосования за рубежом – с длинными очередями на участках при посольствах. Но остается вопрос утерянных территорий.

И это не только корректировка списков избирателей, но и молчаливое признание того факта, что седьмой президент будет еще менее легитимен, чем пятый с шестым. Ведь их, как ни крути, избирали и на Донбассе, пускай и ополовиненном, и в Бердянске и в Мелитополе и на Херсонщине.

Плюс внутренние беженцы. Но самое главное – полноценная кампания предполагает возможности для равноправной агитации за кандидатов, что в условиях ограничений военного времени просто нереально. Когда один из кандидатов – верховный главком, а остальные ходят под статьей за госизмену.

В общем, вопросов много. И бежать от их решения не получится, ведь часики, как уже говорилось выше – тикают. И да, вишенка на торте. Вот этот фактор поджимающего времени – один из таймингов при решении вопросов войны и мира. Если заморозка – то нужно успеть уложиться максимум до зимы, чтобы затем спокойно сосредоточиться на процедуре пролонгации власти. Если все же эскалация, то нужно будет как-то оформлять пролонгацию полномочий действующего президента без выборов, ссылаясь на форс-мажор.

Понятно, что сильно протестовать никто не будет – все несогласные рты уже заткнули или заставили перейти на шепот. Но внешние приличия все равно соблюсти надо.

Ну и еще один элемент наброса – это то обстоятельство которое пока что мало кто проговаривает – 2024-й является реперным годом не только для Киева, но и для США и для России.

В обеих враждующих ныне на украинском плацдарме странах в следующем году должен состояться трансфер президентской власти, что также дает о себе знать и оставляет по себе некий флер нервозности.

В самом идеальном варианте все три страны и Украина и США и Россия могут завершить 2024-й полной перезагрузкой, приведя к власти силы не связанные обстоятельствами текущей войны. Однако это допущение слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Скорее всего нынешний конфликт, пусть и с новыми фронтменами продолжится и дальше, поскольку вызвавшие его объективные противоречия неустранимы путем простой замены фигур на шахматной доске.

Напоследок – еще раз об украинском сюжете. Ирония судьбы в том, что если бы кто-то полтора года назад заикнулся о втором сроке Зеленского, его тут же высмеяли бы. Тогда в это никто не верил и штатные пропагандисты, пророчившие хозяину Банковой даже не второй, а сразу третий срок смотрелись фантастами. Сегодня же это выглядит практически безальтернативным вариантом. Причем, подчеркиваю – при любом варианте развития событий.