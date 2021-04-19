Один на всех и все на одного:  почему все американские санкции достались Пригожину

19.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Санкционное противостояние США и России берет начало еще в 1917 году, когда американские власти ввели первые пакеты экономических ограничений. Следующие санкции были приняты с подачи Вашингтона в качестве ответа на Советско-финскую войну. В 1946 году началась «холодная война», положившая начало череде взаимных экономических ограничений.

За последнее десятилетие санкционный список США, направленный против России, постоянно расширялся. Вашингтон наложил больше ограничений только на Иран.

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Американские санкции были введены в отношении граждан РФ и российских компаний, при этом петербургский предприниматель Евгений Пригожин, а также компании и люди, которые, по мнению США, с ним связаны, попадали под ограничительные меры девять раз. СМИ бизнесмена называют санкционным рекордсменом.

Впервые Пригожин был включен в санкционный список в конце 2016 года, когда американские власти бездоказательно обвинили его в спонсировании конфликта на Донбассе. Спустя год его имя связали с частной военной компанией и опять без предъявления доказательств.

В период с 2018 по 2020 годы имя Пригожина вносили в санкционные списки еще несколько раз. Бизнесмена обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США. В ходе судебного разбирательства эти обвинения были сняты.

В прошлом году предпринимателя обвинили в том, что он якобы способствует усилению роли России в Центральноафриканской Республике.

В 2021 году были опубликованы последние ограничительные списки. Российский бизнесмен и ряд африканских компаний в них тоже попали.

Администрация президента США объяснила введение новых санкций якобы «вредоносной внешней деятельностью России» и вмешательством в прошлогодние выборы. ФБР объявило Пригожина в розыск, обещая заплатить 250 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Вашингтон на постоянной основе вносит его имя в санкционные списки. При этом власти США до сих пор не представили юристам Пригожина сведения, на основании которых в отношении бизнесмена были введены все эти ограничения.

Российский предприниматель, комментируя действия американской стороны, с иронией называет себя «мировым брендом добра, попавшим под санкции».