«Один «Пэтриот» – ничто» – спикер ВС ВСУ огласил список для идеальной ПВО

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Комплекс ПВО «Пэтриот», который Германия предоставит Украине в количестве одной единицы, это серьёзный шаг, однако чтобы закрыть небо, нужна эшелонированная противовоздушная оборона.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, нам не один, нам ещё бы с десяток-второй совсем бы не помешал, для того, чтобы и внутри страну закрыть, большие города, объекты критической инфраструктуры, стратегические объекты государства. Ну и линия фронта – дали бы нужное количество таких систем, как «Пэтриот», мы бы закрыли линию боевого соприкосновения. «Пэтриоты» тоже надо бы было чем-нибудь прикрывать, уже меньшими системами, например теми же NASAMS. И NASAMS тоже будет работать во взаимодействии с ещё меньшим ПВО, ПВО сухопутных войск, мобильные огневые группы, которые будут друг друга прикрывать. Это и называется, собственно, эшелонированная ПВО, которая в идеале должна была быть ещё дополнена F-16, которые будут создавать защиту с воздуха тоже. Вот таким бы образом мы построили ту модель, которая нам нужна, системы ПВО государства, которая была бы надёжным воздушным щитом. Поэтому каждая батарея, которая поставляется – это серьёзный шаг», – размечтался Игнат.