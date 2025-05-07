«Один плюс сделки по недрам – доказали Трампу договороспособность» – контуженый Омелян

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 22:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 105
 
Д.Б., Дзен, Колониальная демократия, Украина


Пока экономика России не спешит обрушаться, а Владимир Путин «шантажирует Запад летним блицкригом», Киев может похвастаться только «криво-косо» подписанной сделкой с Трампом по украинским недрам.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока экономика России не спешит обрушаться, а Владимир Путин «шантажирует Запад летним блицкригом», Киев...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Напомню, Трамп в первые дни своего пребывания на должности президента говорил, что экономика России (а это февраль этого года) в таком состоянии, что Путину лучше идти на перемирие, пока хуже не стало. В то же время, Путин не сдаётся. Он всё ещё верит в летний блицкриг или, как минимум, шантажирует Запад возможностью этого блицкрига, пробует торговаться.

Единственный плюс у нас на фоне всей этой ситуации – что криво-косо, но мы смогли подписать эту сделку по редкоземельным минералам, которая вышла за рамки редкоземельных минералов. Мы показали свою договороспособность в том смысле, что мы даже под давлением что-то обещаем и потом это выполняем, а вот Россия этого продемонстрировать не способна», – разглагольствовал кандидат на денацификацию.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить