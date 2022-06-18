Один поселок отбили, пять потеряли – генерал ВСУ о ситуации на фронте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская власть рекламирует в СМИ локальные успехи на фронте, однако никакого перелома в пользу Киева нет, более того, вслед за одним отбитым населенным пунктом ВСУ теряют четыре-пять.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Кривоноса, украинское руководство врет, заявляя о том, что «хребет» российской армии переломлен.

«К сожалению, включительно даже с президентом, мы, почему-то заявляем, что «сломали хребет российской армии». Не нужно спешить с такими заявлениями, потому что Россия еще имеет огромный экономический и военный потенциал и, чтобы достичь определенных целей по освобождению наших территорий, которые мы, почему-то, позорно потеряли и до сих пор не знаем, кто же виноват в потере огромных территорий – Херсонской области, Запорожской области, кто виноват в таком быстром захвате Мариуполя и Мелитополя – это всех интересует, но, почему-то, власть уходит от ответов и, непосредственно, есть недоверие к власти. Так вот, меня больше интересует, сколько мы сможем подготовить бойцов, чтобы освободить эти территории – раз, а сможем ли обеспечить этих бойцов необходимым количеством артиллерийских боеприпасов и другими средствами поражения, чтобы убить как можно больше врага? И самая главная задача – удерживать наши территории. Планировать освобождение – это очень хорошо и очень нужно. Но пока вопрос, что мы в определенных моментах теряем наши территории и об этом молчим. Задача – не терять территории, потому что мы одно село освободили и четыре-пять потеряли, и пока что не все в нашу пользу», – заявил Кривонос.