«Один пояс – один путь» превращается в «Севморпуть»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Северный морской путь (СМП) с 2024 года переходит на круглогодичный режим работы

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак написал в своей авторской колонке для издания Минэнерго «Энергетическая политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он сообщил, что нефтекомпании России все активнее используют Севморпуть (СМП) для экспорта сырья в Азию, и уточнил, что данный маршрут имеет критическое значение для вывоза углеводородов с арктических месторождений России.

СМП длиной 5556 км является наиболее коротким путем между Старым Светом и странами АТР. В 2023 году перевозки по нему достигли 36 млн т, в текущем году предполагается их увеличение до 72 млн, а к 2030 году — до 194 млн.

Как пишет The Economist, из-за атак хуситов в Красном море и сложностей с Панамским каналом из-за засухи – интерес европейских компаний к Севморпути растет. СМП, полностью принадлежащий России, может значительно сократить путь судам, которые обычно используют маршрут из Европы в Азию через Суэцкий канал. Длина СМП составляет 5600 км от Карских Ворот до бухты Провидения. Если учесть, что сейчас многие корабли вынуждены плыть в страны АТР, то привлекательность СМП может значительно возрасти.

Одним из ключевых аргументов сторонников продвижения СМП является тезис о его безопасности: там нет войн/пиратства, он не может быть перекрыт по щелчку пальцев потенциального противника. Угроза последнего в той или иной степени актуальна для ключевых точек международного транзита, который пребывает под контролем стран НАТО.

При этом отмечается, что пока СМП отстает от маршрута через Красное море на 20-30 лет из-за нерешенных проблем со спутниковой связью, ремонтом и сервисом, наличием больниц и спасателей, отсутствием полных гидрографических карт и точных прогнозов погоды. Но самый важный вопрос — отсутствие коммерческого флота высокого ледового класса.

Одну из проблем готов помочь решить Китай. Как рассказал вице-премьер Юрий Трутнев, РФ обсуждает с КНР страховку грузов, проходящих по СМП. Китай может помочь — у него «могучая банковская система».

«События последних лет стали прекрасной демонстрацией того, какой хрупкой является современная транспортная система. Севморпуть, «Север — Юг», «Один пояс и один путь» — формирование суперрегиона, включающего Ближний Восток, Азию и Африку, очевидно. Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру уже сегодня составляет 40% портфеля Российского фонда прямых инвестиций», – пишет в своем тг-канале политолог Андрей Перла.

Он полагает, что именно с развитием СМП был связн недавний визит президента РФ Владимира Путина на Чукотку.

«На Чукотке, в Певеке – первая в мире плавучая, да еще адаптированная к Севморпути атомная электростанция. Здесь ключевые слова – Северный морской путь. Чукотка, чем дальше, тем более важный регион с точки зрения развития этого самого Севморпути – если рассматривать его не как внутрироссийский, а как путь из Китая в Европу», – сказал Перла в эфире телеканала «Царьград».