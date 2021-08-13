Один против толпы – в Херсоне наци на глазах полиции напали на журналиста

13.08.2021, Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Херсоне группа националистов напала на местного журналиста и кандидата в депутаты Верховной рады Кирилла Стремоусова.

Об этом он сообщил в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершено нападение, подло, сзади. Человеком, которого я знаю, с которым у меня было общение. Сначала у меня выбили телефон, попытались оскорблять, и так далее. А затем произвели струю газа мне в глаза», – рассказал потерпевший.

На опубликованной видеозаписи видно, как неизвестные называют Стремоусова «сепаром», после чего завязывается перепалка, переросшая в драку. В ходе потасовки националисты брызнули журналисту в лицо из газового баллончика. Примечательно, что это всё происходило в присутствии сотрудников полиции, которые даже не попытались утихомирить дебоширов.

«Хочу подчеркнуть, что это всё происходило в присутствии сотрудников полиции. Вот представьте себе – какая-то разборка, влетает какое-то чучело сотрудника полиции. Я, как журналист, имею такое же право, как сотрудник полиции – такая же, идентичная статья с позиции следователя», – добавил Стремоусов.

Он сообщил, что уже написал заявление в полицию, и надеется, что дело проведут сразу по трём статьям – «Нападение на журналиста», «Препятствование профессиональной деятельности» и «Порча имущества журналиста».

Комментируя произошедшее, украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, в своем блоге рассказал о причинах нападения националистов.

«Нацисты – это, как правило, коммерческие, исподтишка, и толпой. Это уже прекрасно всем понятно. И, конечно, они находятся на прикорме у местных властей и курируются из центра. Хотя, казалось бы, нацики и Херсон – всё равно что павлин в средней полосе. Они неестественны для Херсонской области. Но, тем не менее, и такие там есть. А так как Кирилл и журналист, и развил целую сеть журналистов по всей Украине, и борется с различными видами несправедливости со стороны украинских властей, то попадает в поле зрения нациков», – сказал он.

По мнению спортсмена, нападение имеет политические мотивы.

«Напомню также, что Кирилл будет баллотировать от партии «Держава» в Верховную раду на довыборах этой осенью. И это очень злит так называемых нациков, потому что партия «Держава» для них как красная тряпка. Ну а «Слуги народа» прекрасно понимают, что у партии «Держава» неплохие шансы, и что Кирилл может пройти в Верховную раду», – сказал Шихалиев.