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01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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Один ракетный удар РФ отбросит Украину назад на 20 лет – киевский военный эксперт

Новости УкраиныРакетный удар России в первые же сутки отбросит экономический и оборонный потенциал Украины на...

Ракетный удар России в первые же сутки отбросит экономический и оборонный потенциал Украины на несколько десятков лет назад.

Об этом в эфире YouTube-канала «Милитаристский портал» заявил украинский военный эксперт, руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил гостя студии смоделировать возможный ракетный удар РФ по Украине: «первый час после того, как Путин сказал «Всё», сколько они могут запустить сразу?».

«Прилетают «Калибры»  – несколько десятков, 30-40, – спрогнозировал Чмут. – Прилетают авиационные ракеты Х-55, Х-101 и им подобные – несколько десятков тоже и, потенциально, «Искандеры» отрабатывают по сухопутным войскам нашим – тоже несколько десятков».

«То есть, в первые сутки – несколько сотен ракет», – подсчитал эксперт.

«Даже если Россия не выиграет какую-то войну, потому что вмешается Запад, задание – опустить нас экономически и в плане оборонно-промышленного комплекса, и потенциала.

Тут же ещё вопрос в том, что всегда есть роль Запада. Россия нападает, вмешивается США, и Россия не оккупирует Украину, но за эти первые часы и дни можно нанести столько вреда Украине, что мы будем 10-20 лет поднимать промышленность и экономику Украины», – объяснил Чмут.


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