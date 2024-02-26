Один раз – не фантомас. Как дед Филарет – ВСУ и геев обидел

Украинская реальность временами подбрасывает такие сюжеты, что «Вечерний квартал» отдыхает». А вот гомерический закадровый хохот прилагается в комплекте. Итак, запасайтесь попкорном и слушайте.

В начале февраля медпункт 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев всем личным составом удостоился наград от одной из действующих на Украине религиозных структур – непризнанной в православном мире УПЦ Киевского патриархата.

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Самопальные медальки «За Жертвенность и любовь к Украине» военным вручил лично Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) – подобравшийся уже почти к столетнему юбилею патриарх украинских раскольников, харизматичный интриган, ныне воюющий за свое детище в лице УПЦ КП одновременно на три фронта – с Москвой, с собственными выкормышами и с созданной Порошенко и подчиненной грекам ПЦУ, и с привечающим эту ПЦУ государством в лице Минюста. «Но впрочем, песня не о нем, а о любви».

В общем, 15 февраля Филарет вручил медали командиру медицинского пункта Юрию Литвиненко, специально прибывшему из Донбасса, для получения наград и передачи их бойцам своего подразделения. И вот тут-то и начинается самое интересное.

Не прошло и нескольких дней, как украинские соцсети начали гудеть от перегрева, словно растревоженный улей. Один из награжденных бойцов оказался натуральным п**дорасом – как принято говорить – в хорошем смысле этого слова.

Речь идет о некоем Викторе Пилипенко. Не успев получить медаль, он сделал парадное фото и тиснул в социальную сеть «допис», в котором не преминул похвастаться обновкой на мужественной груди и поблагодарить всех причастных. И все бы ничего – дело то житейское, но есть нюанс.

«Друзья, я искренне рад, что исходя из того, что патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты за защиту – вручил мне медаль со своей подписью и печатью, он и возглавляемый им Киевский патриархат кардинально изменили свою позицию относительно ЛГБТ+ людей и больше не считают нас “греховными” и причиной коронавируса», – поделился радостью Пилипенко, фактически «подписав» Филарета с его КП под гей-повестку.

И тут нужно сделать необходимое уточнение для непосвященных в украинские реалии. Дело в том, что филаретовский Киевский патриархат позиционирует себя в качестве суровых консерваторов, моральных ультраортодоксов и ревнителей традиционных устоев украинского общества.

Вот, пример типичного поста в одном из правоверно-филаретовских тг-каналов: «Зашквар! В греческой ПЦУ уже учат девушек кадить в храме!!! Хорошо, что пока не ведут в алтарь!».

Понятное дело, у Филарета резко осудили и календарную реформу Думенко сотоварищи, как известно, перенесших празднование Рождества на 25 декабря.

Но помимо подозрительности ко всяким «новинам» в обряде и календаре, немалую роль в филаретовском «традиционализме» играет и лютая гомофобия со ссылками на Ветхий и Новый Заветы. Своих конкурентов за недвигу и паству из ПЦУ филаретовцы критикуют не только за «продажу украинской Церкви римскому папе и грекам», но и прозрачно намекают на нетрадиционную ориентацию высших иерархов «государственной Церкви» – Епифания (Думенко) и его правой руки Евстратия (Зори).

Вот, что, к примеру, писал профиларетовский паблик в «телеге» по поводу признания греческим парламентом однополых союзов:

«Греция является официально православным государством. Новость для всех фанатов православия греческого разлива из ПЦУ-СЦУ и предателей киевской традиции. Наконец-то Эпифаний с Евстратием смогут узаконить свой брак во время очередного «паломнического» тура в Афины. Теперь – то, за что Эпифания выгнали из учебы в Афинском университете, не считается аморальным в этой стране. Не стесняйтесь… Если вы рабы всего греческого, в ущерб украинскому, то будьте последовательны во всем…».

Так что вполне понятно, как рассвирепел дедушка с Пушкинской, 36 ( именно там находится главный офис Киевского патриархата) узнав, как крупно его подставили любители геев из ВСУ и собственные подчиненные, скрывшие от шефа пикантную подробность в биографии медаленосца Пилипенко. Что делать? Пятно на репутации надо как-то сводить, пока не поздно. И у Филарета не придумали ничего лучше, кроме как громко аннулировать уже выданную награду задним числом. Оповестив об этом и град, и мир.

«Среди отмеченных военнослужащих был Виктор Пилипенко. К сожалению, на своих страницах в соцсетях он разместил ложную информацию о том, что Патриарх Филарет вручил ему отличие как открытому гею за правозащиту, и что якобы Патриарх Филарет и Киевский Патриархат кардинально изменили свою негативную позицию по ЛГБТ. Это откровенная ложь и манипуляция», – заявили в пресс-службе «Киевской патриархии», решительно «отбрив» всяческие «спекуляции голубого лобби».

А следом за этим последовали и оргвыводы:

«Учитывая попытки темных сил искривить последовательную позицию УПЦ Киевского Патриархата, хотим официально заявить:

Военнослужащий Виктор Пилипенко получил благодарность от Церкви исключительно как защитник Украины, а не как активист ЛГБТ. Патриарх Филарет не вручал лично Пилипенко медаль и не знал о его греховных склонностях. Святейший Патриарх Филарет и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата… неизменно занимает принципиальную негативную позицию по отношению к содомскому греху, осуждает пропаганду т.н. «однополых браков». Гомосексуальные половые связи являются ложным искажением Богоданной природы человека. Как говорится в Библии, Сам Господь за грехи людей уничтожил Содом и Гоморру. Патриарх неоднократно об этом заявлял публично и в судебном порядке доказал законность такого своего права. Мы благодарим воина Виктора Пилипенко за его военные заслуги, но не разделяем его греховные предпочтения и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 – аннулированной».

И все это со ссылками на апостола Павла и его «Первое послание к Коринфянам»:

«Не обманывайте себя: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложцы, ни воры, ни ростовщики, ни пьяницы не унаследуют. И таковы были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 9-11)».

Сказать по правде, после такого мощного отлупа содомитам» от УПЦ КП лучше никому не стало. Наоборот. Вышла тройная зрада. В-первых, возмутилась патриотическая общественность. Ведь как ни крути, а лишенный медальки Пилипенко – в первую очередь военный, «захыснык Украины», говоря словами из официального вокабуляра. То есть, обидели военного, да еще и во время войны. Тут же понесся ор по тысяче бложиков, что «пускай он и гей, но на таких, как он Украина еще держится», и все в таком духе.

А во-вторых, возмутилась и просвещенная радужно-либеральная общественность – «гомофобией запахло!». И где? Не в каком-то отсталом «Мордоре», где ЛГБТ-комьюнити криминализировано и приравнено к экстремистскому сообществу, а в почти что цивилизованной Европе. Даром что-ли Зеленский клялся на саммите ЕС в готовности не щадя живота своего внедрять европейские ценности, главная из которых в моменте – толерантность к гендерному разнообразию и правам меньшинств.

Получается, дремучий дед Филарет не только умудрился обидеть военных, отняв у одного из них конфетку, но и встать поперек дороги мощному «гей-лобби», обвинившему его КП едва ли не в репутационной дискредитации евроинтеграционных усилий Украины. Ведь в народ уже пошли заголовки СМИ с вполне конкретной коннотацией:

«УПЦ КП аннулировала награду украинскому военному, узнав, что он гей».

Что на это в Европе скажут?