Один в один повторяем ошибки Великой Отечественной – военкор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для того, чтобы нести меньше потерь и успешнее бить бандеровцев, командиры ВС РФ должны воспользоваться опытом Красной Армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Комментируя неудачную попытку штурма Угледара российской бронетанковой колонной, военкор возмутился, что в ВС РФ до сих пор не научились правильно использовать военную технику.

«Спустя год после начала СВО мы почему-то до сих пор умудряемся ходить колоннами в зоне поражения противника. И это вызывает большие вопросы к тому, кто планировал и осуществлял эту операцию. Я так понимаю, была задумка прорыва на одном из участков обороны противника этой бронетанковой колонной. Но когда там пристрелян каждый метр, каждый метр утыкан разрывами от мин, самоубийство – выводить колонну в таких условиях, учитывая, что у противника есть и высокоточная артиллерия, и противотанковые управляемые комплексы. Эта колонна была обречена изначально», – сказал он.

Коц подчеркнул, что было совершено множество ошибок даже по канонам военной науки восьмидесятилетней давности.

«Всё описано в истории. У нас был приказ Сталина от 1942 года об использовании танковых подразделений. Там были расписаны и все ошибки, которые один в один мы сегодня допускаем, и как из этого выходить. После этого, уже в 1943 году, была Курская дуга, где танки уже применялись так, как надо. Но в нынешних условиях, конечно, просто скопировать тот приказ невозможно. Потому что и технологии ускакали вперёд, и технические условия совершенно другие. Но такие пункты, как скрытое передвижение, маскировка, использование складок местности и тёмного времени суток для выдвижения на рубеж – это такие аксиомы, которые во временных поправках не нуждаются. Строгое соблюдение уставов и отсутствие попыток угодить высокому начальству – это залог успеха и малых потерь. И это правило, к сожалению, было проигнорировано на Угледарском направлении», – добавил военкор.

Однако он отметил, что не стоит верить слухам – потери российской армии не так уж велики, и участвовавшая в неудачном прорыве бригада продолжает выполнять боевые задачи.

«Но те слухи, которые распускаются последние пару дней, что 155 бригаду морской пехоты полностью разбили, они несколько преувеличены. Продолжает 155 бригада воевать, продвигается. Сегодня утром приходила информация – продвижение идёт по дачам под Угледаром, не застопорилось совсем. Они не стремительные, не масштабные, это можно даже называть активной обороной, но продвижение идёт», – резюмировал Коц.