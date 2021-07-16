16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Коррупция, Культура, мова, Наука, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Одинаковые опечатки гуляют по диссертациям»: большинство украинских авторов – позорные плагиатчики

Новости УкраиныНельзя говорить об украинском языке и касающихся его высоких материях, когда большая часть привлечённых...

Нельзя говорить об украинском языке и касающихся его высоких материях, когда большая часть привлечённых к этому людей – недобросовестные воры.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Качество – это то, что касается и науки, и всего остального. Хорошо, у нас есть сегодня десятки издательств – украинский язык. Но если мы с вами сядем, не будем смотреть на авторов, и перечитаем, то нам так станет скучно от этого.

А почему? Потому что мы там сразу увидим почерк товарища сканера. У нас есть такой знаменитый автор украинский – товарищ сканер. Украли, слепили, перенесли, распространили – всё. Новинка – только автор. Понимаете?» – рассказывал Гриценко

«Это мы сейчас только о научной части говорим. Правильно?» – уточнила модератор.

«И научную, и дидактическую, поэтому не случайны те ошибки, которые есть в одной работе, они гуляют через полгода в десятках других работ», – пояснил учёный.

«Тот факт, что качество, честь, достоинство тут должны играть определенную роль, а может быть и решающую – для меня альфа и омега! Мы не можем с вами говорить о высоких идеях, высоких материях и об украинском языке, исторической памяти, формировании нации и при этом допускать к этому людей с немытыми руками. Но, к сожалению, так происходит очень часто», – подытожил Гриценко.



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