Одиночное плавание: Акция навальнистов закончилась оглушительным провалом

21.04.2021, Москва, Елена Острякова

Митинги в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального на Дальнем Востоке и в Сибири были гораздо малочисленней, чем в январе, что лишний раз подтвердило: навальнисты накручивают количество сторонников в сети.

Ведь на специально запущенном сайте о своем желании помитинговать заявили более 450 тысяч человек.

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Правда, как выяснилось, после похищения данных 70% из них боты. Но и 150 тысяч сегодня на «майданах» явно не набралось.

В Петропавловске-Камчатском вышло 40 человек, но там и в январе митинговали неохотно.

Такая же ситуация в Магадане.

Во Владивостоке и Хабаровске полиция вынудила навальнистов изменить место сбора. И там, и там собралось несколько сотен человек.

Во Владивостоке запустили в фонтан большую желтую утку, оставшуюся еще с антимедведевских акций, в Хабаровске водили хоровод. Это весь креатив сегодня. В Иркутске, Новосибирске и Томске при той же примерно численности обошлись вообще без затей – походили, покричали и все.

Во многих крупных городах ограничились одиночными пикетами.

В Якутске, митинговавшем в январе пусть немноголюдно, но в лютую метель на этот раз никто не пришел.

Да, и задержаний нигде практически не было.

Все, что могли собрать во Владивостоке.

Республика Бурятия.

«Очень мало времени на подготовку, это все довольно сумбурно выглядит. И, конечно, сами по себе репрессии, задержания, аресты играют свою роль. Плюс они видели, что январские протесты закончились невыполнением требований, все очень быстро, никто не ожидал, и еще будний день, завтра на работу», – оправдывал провал в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Политолог Алекей Мухин полагает, что сегодняшние митинги носят во многом формальный характер. Навальнисты все равно скажут, что Россия «восстала» и это даст блогеру-уголовнику повод прекратить голодовку.

«Говорят, что за этой суетой и спешкой вокруг протестных акций завтра стоит чуть ли не сам донатенфюрер, которому (sic!) надоело голодать. И вот он придумал план: чтобы Волков организовал протест в день оглашения Послания, какие-то люди вышли, а сам Навальный объявил всех молодцами и, под это дело, прекратил свою бессмысленную голодовку», – написал Мухин в своем телеграм-канале.