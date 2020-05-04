04.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Одиозная националистка объявила мову крышей для остальных языков


Украинский язык является самым главным в стране, что власть должна озвучивать на международной арене.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила писательница-националистка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, как у нас происходили языковые процессы, и как Венгрия, Польша обратились к нам. Но понятно, что это все по науськиванию России, потому что Россия и раньше все годы выступала против, а тут еще присоединилась к этим меньшинствам, которые у нас есть в Украине. И вот, государства выступили, что якобы их меньшинства в Украине дискриминируют.

Как наша власть себя вела? Ну, так, склоняя голову, будто бы извиняясь вместо того, чтобы четко объяснить, что мы никого не дискриминируем, мы наконец-то выводим государственный язык, украинский язык на достаточный уровень. Он – не еще один язык, а это главный язык в Украине, и нужно не бояться озвучивать, что это самый главный язык. Украинский язык – самый главный язык в Украине, который как крыша для всех остальных языков», – заявила Ницой.

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