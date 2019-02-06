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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Политика, Скандал, Украина
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Одиозного соратника Порошенко назвали «парашей» и обвинили в «зраде»

В эфире телеканала «112 Украина» депутату от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексею Гончаренко напомнили, как он в свое время ходил с георгиевской лентой и кричал, что Украины нет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочешь, покажу, как ты стоишь с георгиевской лентой? Смотри, параша, как ты ходил с георгиевской лентой и кричал, что Украины нет! Я тебе сейчас покажу!» – заявил бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский.

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Эстафету обвинений подхватил и экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, который упрекнул  Гончаренко в том, что он на выборах мэра Одессы получил взятку в 750 тысяч долларов.

«Прежде чем герой нашего времени Алексей Гончаренко ответит, пусть подумает. Алексей, было ли в твоей биографии, когда ты получил на мэрских выборах с трех политических сил по 250 тысяч долларов, но не рассчитал от жадности и по дороге домой тебе сделали «гоп-стоп», остановили машину и забрали деньги? Это правда, или ложь?» – спросил Червоненко.

«Ну что ты несешь всю передачу? Отвечать на такой дебильный вопрос я не буду. «Гоп-стоп» и какие-то деньги, что ещё было в этой истории? Спецназ, вертолет, о чем ты говоришь? Ты видимо перепутал, ведь сам взял деньги», – возражал Гончаренко.

Напомним, что ранее Гончаренко также заявлял, что “Одесса не была украинским городом”, а создавалась “как центр Новороссии”.

Также он  называл Украину “искусственно сшитой”, уточняя, что Новороссия имела совсем другую культуру и историю.

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