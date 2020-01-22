Одиозному соратнику Яроша поставлен смертельный диагноз

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

У известного украинского праворадикала и замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрея Гергерта, известному по позывному «Червень», обнаружен неоперабельный рак желудка.

Об этом, со ссылкой на самого Гергерта, сообщил в Facebook экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену у ключицы. После нескольких курсов химии будут дополнительно препараты по иммуноподдержке», – рассказал Ярош.

Вскоре главарь запрещенного в РФ Меджлиса и экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров объявил о сборе средств на лечение украинского боевика.

«Война, привнесенная на нашу землю Россией, наряду со всем горем, которое измеряется тысячами убитых, миллионами беженцев, сотнями политзаключенных, военнопленных и заложников, выкристаллизовала людей, благодаря мужеству которых российские войска и поддерживаемые ими бандиты не смогли расползтись по всей Украине.

Многие из таких людей погибли на войне, другие продолжают защищать Украину. Одним из таких мужественных людей является мой товарищ Андрей Гергерт (позывной «Червень»), заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир 8-го Отдельного батальона, рыцарь двух орденов Богдана Хмельницкого. Те, кто знаком с Андреем, отмечают его дружелюбие, честность, взвешенность. Андрей воспитывает четверых детей.

Буквально неделю назад стало известно, что Андрей требуется длительное и дорогостоящее лечение – у него обнаружен рак желудка», – заявил он в Facebook, прикрепив банковские данные для пожертвований.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об обнаружении рака у одиозной телеведущей телеканала «1+1» Аллы Мазур и пропагандистки «5 канала» Янины Соколовой.