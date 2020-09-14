Одиозному украинскому комбату расквасили нос

14.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Бывший командир карательного добробата «Днепр-1», депутат ВР прошлого созыва Юрий Береза получил по лицу из-за гусей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет интернет-портал «Днепр оперативный».

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Отмечается, что Пятихатском районе Днепропетровской области к Березе, ныне являющегося советником главы Нацполиции, обратился местный житель. Он рассказал о пропаже четырех гусей, сообщил кого подозревает и попросил помощи.

Через некоторое время на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки они заметили автомобиль «Mazda-3» черного цвета.

«Также выяснилось, что в багажнике машины было 4 тушки гусей. Дальше возникла словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем «Mazda-3». В результате чего мужчина ударил кулаком в лицо экс-нардепа. Береза получил телесные повреждения в виде ушиба костей носа. Отметим, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась. Нацполиция проинформирована и взяла ситуацию под свой контроль», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Береза, будучи в США, призвал американцев присоединиться к третьей мировой войне, которая якобы уже началась.

Также он называл Чечню «окраиной Украины».

Кроме того, Береза угрожал захватить Кубань и «воссоздать украинский мир».