Одиозный киевский пропагандон требует придать забвению выдающихся деятелей искусства

01.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Все граждане Украины, скорбящие об уходе из жизни российского режиссёра Марка Захарова, якобы являются подлыми глупцами и не заслуживают зваться «homo sapiens».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил беглый российский либерал-пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сегодня поговорить о том, о чём постоянно трясёт всякие ленты Facebook и мозги многих сограждан. Я имею в виду украинцев, про мозги россиян уже тяжело говорить даже в медицинском ключе, поскольку там уже стадия заслуживает только одного вида медицины – это патанатомии, потому что соображать и выстраивать причинно-следственные связи люди разучились вообще, и вообще, что бы то ни было, характеризующее работу мозга нормального человека, атрофировано у 99% российской аудитории.

Эти несчастные люди, оказавшиеся заложниками Русского мира, пропаганды, но хотя бы лично ничего плохого не совершили. Эти люди считают своей обязанностью, как и их украинские коллеги по разуму, начинать публично скорбеть по поводу очередной смерти какого-либо бывшего российского или советского кумира, который, как это ни странно, всегда оказывается ненавистником Украины, врагом свободы, путинским холуём и аморальным типом.

Но той неделе скончался Марк Захаров. Прожил долгую и счастливую личную жизнь, и Бог бы ему судья, никто бы про это даже не вспомнил, если опять весь украинский медийный простор не был засран слёзными истериками по поводу ухода «мастера, маэстро, гуру, мы выросли на ваших песнях», и так далее.

Лично каждому человеку может нравится любой фильм, любая книжка, что-нибудь ещё, но для гражданина Украины – страны, против которой ведётся война с 13 тысячами жертв, полутора миллионами беженцев в своей стране, для гражданина этой страны, если он претендует на звание homo sapiens, публично скорбеть по таким персонам, которые являются апологетами этой войны, является безумием, подлостью и инфантильностью, глупостью одновременно», – сказал Муждабаев.

По его мнению, деятели искусства, поддержавшие «российскую агрессию», заслуживают только забвения.

«То, чем занимались Марк Захаров и другие творческие люди, которые подписали то знаменитое письмо в поддержку российской агрессии и аннексии Крыма в войне против Украины, умножили свою вину на несколько порядков.

Потому что Путину, чтобы воевать, нужны не только алкоголики и дегенераты из внутренних областей России, которые поедут убивать украинцев за холодильник в кредит. Ему нужны не только фанатичные дебилы, которые смотрят эти программы из зомбоящика, не только коллаборанты, которые убьют своего соседа. Это всё слишком грязно, это дерьмище нужно заворачивать в какую-то обёртку, чтобы показывать миру и своим гражданам, создавать видимость приличия.

Эти люди не могут считаться никакими художниками, они себя обнулили. Если ты даже смотришь эти фильмы – смотри их абстрактно. Не пиши об этом в Facebook, не говори об этом публично, не позорься в Украине, если ты украинец, а не малоросс.

Если человек говорит, что он творец, за справедливость, несёт разумное, доброе, вечное, то этот человек не может поступить, как Марк Захаров, как режиссёр Бортко, как все эти Боярские, все эти толпы-шоблы живых и мёртвых людей, которые жизни других людей не ставят ни в грош. Они не те Д’Артаньяны, они – говно. Как люди, они переступили через всё, что сделали в своей жизни, поэтому всё, что они делали до этого, является неправдой, фуфлом, дешёвым макетом того, что на самом деле является искусством», – резюмировал Муждабаев.

Напомним, советский и российский режиссёр театра и кино Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября текущего года.