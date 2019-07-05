Одиозный львовский пропагандист смирился с потерей Крыма

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В составе Украины Крым может существовать только как крымско-татарская земля, но этого уже никогда не будет.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил известный львовский пропагандист, телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть цинично, то я своей позиции не поменял: к большому сожалению, Крым потерян бесповоротно, он не вернется. Я бы хотел, чтобы Крым всегда был Крымом, то есть краем для крымских татар… Я именно в таком русле это вижу. Если это крымско-татарская земля – да. Если это земля ватников, теток и бабушек, которые очень радостно звали Путина, ходили на референдум и очень быстро взяли российский паспорт, то пошли они под три черта», – сказал Дроздов.

Также он с горечью признает, что сожалеет, что «в Крыму нет проукраинского подполья»

«Я смотрю на карту мира очень спокойно, и когда вам весь мир говорит «Мы держим Крым просто как тему для санкций», то вы должны понять, что это такая геополитическая позиция. Я бы хотел видеть Крым не с тем населением, которое звало Путина, чтобы в вас стрелять и в меня с вами. Должно быть ограничение гражданских прав каждого коллаборациониста. Все оккупированные государства имели закон о коллаборации, где каждый человек, который встал на сторону врага, лишался гражданских прав», – заявил Дроздов.