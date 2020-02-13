Одиозный меджлисовец бросил трубку после вопроса об «освобождении Крыма»

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной Рады, замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз обиделся на украинских журналистов.

Так, журналист Максим Назаров поинтересовался у Чийгоза, какие конкретные шаги были сделаны для реинтеграции потерянного региона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– Уважаемый народный депутат, расскажите, что вы сделали как представитель крымско-татарского народа, как депутат Верховной рады, что вы сделали конкретно для того, чтобы помочь освободить Крым? Я у вас хочу конкретно спросить, знаете ли вы про работу офиса уполномоченного по Крыму, который работал и функционировал в Херсоне раз через раз, день через день. Знаете ли вы лично того человека, который пять лет предыдущие отвечал за Крым и его политику, который сотрудничал с администрацией президента Порошенко? – поинтересовался Назаров.

– Вся работа бывшей команды была направлена на то, чтобы консолидировать усилия наших партнеров на додавливание преступника Путина в том, что он оккупировал наши территории и ведет прямую войну против нашего государства. Вы задали вопрос, что я делал? Я три года, находясь в тюрьме за свою позицию, отображал позицию нашего народа в борьбе против оккупанта – России. И сегодня продолжаю также работать над тем, чтобы и бороться за то, чтобы наша держава восстановила свою территориальную целостность, – ушел от ответа Чийгоз.

– Расскажите кроме слов, как, каким образом, расскажите? Это же очень важно, нас смотрят в Крыму, – потребовал конкретики телеведущий.

– Спасибо, – ответил Чийгоз и бросил трубку.