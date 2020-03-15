Одиозный нацист сцепился с Сивохо в прямом эфире

15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дебош и потасовка, которая привела к срыву презентации «Национальной платформы примирения» с Донбассом, это хоть и жёсткий, но всё равно старт кампании.

Об этом по видеосвязи в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-шоумен, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы между собой договорились считать, что это старт «платформы». Потому что платформа национального примирения и единства должна учитывать мнение всех жителей Украины, в том числе и таких, которые появились тогда на презентации. Никуда не денешься, это тоже граждане Украины. Поэтому мы решили, что такой у нас старт получился, немножко жёсткий, но ничего, это начало всё равно», – заявил Сивохо.

Далее слово дали представителю «Нацкорпуса», бывшему белорусскому неонацисту Сергею Коротких, получившего гражданство Украины.

«Мне вас лично жаль, вы такой слабенький актёр с выраженными симптомами деменции и ярко выраженным алкоголизмом. У вас никогда не было политических позывов, вы были тамадой у «регионалов», и мне сейчас интересно, кто у вас, неудачливого актёра, режиссёр, кто вам пишет сценарии, которые попадают под статью 111 «Госизмена», и кто даёт на это деньги, потому что вы собирали свой вертеп в самом дорогом комплексе страны? Это стоит больших денег.

Сейчас человека судят из-за того, что он пытался задать вам вопросы, а вы нарушали статью уголовного кодекса 325 часть 1, нарушили правила, установленные с целью предотвращения эпидемии и других вирусных заболеваний, который установил ваш же Кабмин, на который вы ссылаетесь. Вам надо дать, согласно данной статье, сто минимальных зарплат и три года срока! И лично я вас считаю подонком», – агрессивно напирал нацист.

«Давайте я отвечу хотя бы на один вопрос. Или вам тоже не нужны ответы на вопрос, как тем трём человекам, которые присутствовал тогда на презентации?» – сказал Сивохо.

«По поводу коронавируса…», – начал экс-шоумен.

«325-й статьи! Почему вас не судят? Тут дамочка сидела, которая заявляла о том, что закон для всех. Волкова (одного из напавших на Сивохо боевиков – ред.) судят, он нарушил закон и готов за него отвечать, и находится сейчас в суде, а вы в Ростове сидите, в Донецке – почему вы не в суде, почему не отвечаете за то, что вы сделали, вы нарушали законы вашего же Кабмина», – откровенно затыкал рот Сивохе Коротких.

«Обращайтесь в правоохранительные органы, получайте решение суда, потом предъявляйте», – попытался успокоить нациста телеведущий.

«Я, к сожалению, не представитель власти», – огрызнулся Коротких.

«Собрание должно быть не более двухсот человек, это постановление Кабмина», – объяснил Сивохо.

«Сколько было у вас?» – спросил праворадикал.

«До вашего («Нацкорпуса» – ред.) прихода там не было двухсот человек», – ответил советник секретаря СНБО.

«Это нужно проверить», – выкрикнул Коротких.

«[То, что «Нацкорпус» подал в СБУ заявление о госизмене] – это их право, почему бы нет. Пусть СБУ разберётся», – добавил Сивохо.