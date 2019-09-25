Одиозный нацист-убийца пошел на повышение при Зеленском

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Избрание в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины нациста Андрея Медведько, обвиняемого в убийстве киевского писателя Олеся Бузины – это циничный плевок со стороны новой украинской власти.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общественный совет НАБУ избран обоснованно обвиняемый в убийстве Олеся Бузины господин Медведько. Ультранационалист, бывший боевик Авакова, и все понимают, что он причастен к этому убийству, иначе его бы не носили на руках эти националисты. Вот, он на Украине Зеленского избран в этот самый общественный совет НАБУ, должность не ахти, но суд ещё не закончен, он ещё официально в статусе обвиняемого», – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

«То есть человек, который в статусе обвиняемого, человек, у которого пробы ставить негде. При том он не просто убил Олеся Бузину, он убил совесть Украины. Потому что Олесь Бузина реально был великий сын Украины», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Мама Олеся попросила аудиенции у президента Зеленского, он не нашёл трёх минут. Генпрокурор упомянул все знаковые дела, про дело Бузины не сказал ни слова, и теперь – вот вам, плевок. Убийцу, человека, которого по крайней мере в прямую суд подозревает в убийстве или следствие – в общественный совет НАБУ», – возмутился журналист.

Как сообщал ПолитНавигатор ранее член неонацистской группировки С14 Андрей Медведько поддержал реабилитацию гитлеровской армии.