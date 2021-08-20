20.08.2021 14:04 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Все жители ЛДНР должны доказать, что не сотрудничали с Россией, чтобы получить новые паспорта Украины.

Об этом в эфире 4 канала заявил лидер ультранационалистической партии ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению праворадикала, выборы на этих территориях в случае их возвращения под контроль Украины нельзя проводить еще пять-семь лет.

«На самом деле, выборы на протяжении пяти-семи лет на тех территориях оккупированных, проводить вообще нельзя. Это будет большая проблема для Украины, потому что мы прекрасно понимаем, что население, которое проживает там на протяжении последних семи лет под московской оккупацией, которое подвергается огромному информационному влиянию Кремля, оно сегодня, если не пройдет процесс деоккупации и перепаспортизации того населения, когда гражданами Украины останутся не все подряд, а те, кто является лояльным к украинскому государству, и они докажут, что они не сотрудничали с московским агрессором», – сказал политик.

«Даже не так, как сейчас правительство подало этот закон о деоккупации, который очевидно в парламенте будет рассматриваться, а там очень интересные моменты есть. Там, якобы, что те люди, которые под давлением оккупанта работали в администрациях местных, то есть фактически работали на оккупанта или даже были военными, если они это сделали под давлением, то они якобы освобождаются от ответственности. Но, извините, каким образом это будет доказано?», – заявил Тягнибок.