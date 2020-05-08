Одиозный российский адвокат облил грязью 9 Мая

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Российский адвокат-либерал Илья Новиков, защищающий экстремистов и украинских праворадикалов, не считает праздником День Победы.

В эфире интернет-канала «Исландия» он на украинском языке заявил, что в России из этого дня сделали культ, который чуждый для него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, является ли для Новикова праздником 9 мая, он ответил отрицательно, подчеркнув, что это такая же дата, как и день окончания Первой мировой войны.

«Честно говоря, нет. Я понимаю, почему эта дата важна, дата окончания Второй мировой, ну не Второй мировой – на самом деле, Второй мировой в Европе. Так же важна, как и 11 ноября, окончание Первой мировой. Это значимые даты, которые нужно помнить, нужно помнить, с чего все начиналось, как до этого дошло, думать, как сделать так, чтобы это не повторилось.

Но я вырос в стране, в которой из этой победы сделали что-то, ну вы знаете, что сделали. Это культ и очень неприятный культ… Я не причастен к этому, я не чувствую эмоциональной связи с тем, что на этой неделе будет происходить в России по этому поводу», – заявил Новиков.