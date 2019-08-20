Одиозный русофоб воплотит в кино роль Бандеры-душечки

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине пройдут съемки фильма о лидере украинских националистов Степене Бандере, в сюжете которого опровергнут факты о его самобичевании и ненависти к домашним животным.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил автор сценария и режиссер фильма «Я-Бандера» Дмитрий Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая информация, что когда ему было 11-12 лет, он послушал Олю Басараб, которую пытали, и сам стал себя пытать, под ногти загонять иголки, защемлять в дверях пальцы свои. Пишут, что он лампы брал руками, горячие и котов душил рукой. У нас была магическая встреча с внучкой Бандеры, Оксаной Бандерой… очень много разговоров было. Она говорит, этого не было. У нас семья, у нас не каждый сам по себе жил, мы все знали, что у кого делается. Допустить, что Бандера, будучи мальчиком, колол себе руки или котов душил, это невозможно, это все выдумка, которая существует», – заявил Мухарский.

Его сын, одиозный шоумен Антон Мухарский, известный своими русофобскими выходками, сыграет роль Бандеры, о чем сообщил один из режиссеров фильма Олег Бийма.

«Пока что мы планируем на роль Бандеры Антона Мухарского. Он, хоть и не совсем похож на него, и ростом – вроде бы Бандера был небольшого роста, но тут я могу повториться, что мы не стремимся сделать какой-то абсолютно достоверный портрет. Это портрет эпохи, портрет борца, человека, которая повела и ведет за собой целые полчища поклонников и сторонников», – заявил Бийма.

Он также рассказал, что в фильме будут сниматься актеры из Польши, Ирана и Италии.