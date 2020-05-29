Одиозный тягнибоковец требует задушить Донбасс тотальной блокадой

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна полностью изолировать республики Донбасса и Крым, устроив тотальную блокаду регионов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил националист, экс-депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирошниченко, к силовому варианту «возвращения» этих территорий Украина не готова.

«У нас есть или силовой вариант освобождения территории, на что мы точно не готовы и не собираемся толкать нашу власть, или другой вариант – когда мы изолируем оккупированные территории, прекращаем любую торговлю, любые поставки туда энергоносителей, воды, всего остального. Ответственность за гуманитарную ситуацию несет оккупант, и мы продолжаем усиливать санкции…

Украина должна занять жесткую позицию: освобождение Донбасса должно быть вместе с освобождением Крыма. Если говорить о полушагах, компромиссах – это означает, что мы идем на нарушение Конституции Украины и закладываем мину замедленного действия под государственное устройство. Мы на это пойти не можем. Потому – изоляция оккупированных территорий и занятие экономикой Украины, развитием нормального государства», – заявил Мирошниченко.