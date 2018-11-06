Одиозный украинский депутат попался на сбыте фальшивых купюр

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Депутату Верховной рады Украины Андрею Лозовому устроили «шмон» и отправили в полицию Праги из-за попытки расплатиться поддельными евро.

Об этом он сам рассказал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, евро он получил через своего помощника в Киеве и не знал, что они поддельные, пока не попытался расплатиться ими в аэропорту Праги.

«Помощник менял средства – и ему дали фальшивые. Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в «duty free» подарок маме, и оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству – меня задержали, сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. Восемь часов держали там (когда шмонали – зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а, наоборот, стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший», – написал Лозовой.

Депутат также подчеркнул, что в его «освобождении» участвовал целый десант из представителей МВД, МИД Украины и коллег по парламенту.

В свою очередь «шеф» Лозового, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в своем блоге еще до освобождения соратника заявил, что обменник, где менялись деньги «исчез» и обвинил во всем власть.

«Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что «обменник» исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко», – отметил радиал.

Такую оперативность Ляшко раскритиковал журналист Юрий Бутусов, который усомнился в легальности полученных денег, как и в том, что некий обменник все же был.

«Деньги фальшивые ходят только там, где операции проводятся без банков и обменок, из рук в руки. А для Европейского союза это вообще выглядит как полная дикость – ведь там большая часть денежного оборота уже перешла в безнал. Украина получает новый штрих имиджа – страны, где члены парламента задерживаются за уголовные преступления. И только лишь преступление произошло, как тотчас команда задержанного сплачивается в едином порыве – не отдадим, верим, любим. Это уже дошло до полного абсурда», – возмутился Бутусов.

Ранее Лозовой подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.