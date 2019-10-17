Одиозный украинский националист требует очистить Украину от всего русского

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна вести себя с Россией как с врагом, расторгнуть все двусторонние договоры с этой страной и прекратить дипломатические отношения.

Об этом в эфире 4 канала заявил аксакал украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хмары, на Украине должно быть искоренено все российское – от бизнеса до общественных организаций.

«С врагом нужно вести себя как с врагом. Не имеет права Украина поддерживать дипломатические отношения с Россией – это первое. Второе – зачистить Украину от разных российских организаций, их у нас полно. Россотрудничество – кто-то думает, чем они занимаются? Они занимаются подрывной работой, особенно летом возят, даже из Киева туристические группы в Петербург, в Россию вообще и там проводят свою пропаганду. И тут ведут свою пропаганду.

Очистить Украину от российского бизнеса и далее пытаться сформировать общественное мнение в мире, что Россия – это враг… Нужно начинать с дипломатических отношений и целый ряд другого. Я даже не слышал, чтобы кто-то вспоминал, что нужно немедленно денонсировать договор с Россией по Азовскому морю от 2003-го года, где Азовское море признано как внутренний водоем и общее использование Азовского моря. Таким образом мы отрезаем себя от международного морского права, мы усложняем себе доступ к Азовскому морю через пролив», – заявил Хмара.