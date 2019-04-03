Одиозных украинских пропагандистов послали на х#р из России

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров повздорил с украинским политологом Василием Вакаровым

Инцидент произошел в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужен лидер, лидер украинского народа, имеющий ориентацию на Россию. Американцы заявляют России: «Идите из Венесуэлы». Потому что Венесуэла – это очень к ним близко. А Украина, которая с нам граничит… Зеленский говорит: «Минский формат возобновим в присутствии США и Великобритании». А больше ни хрена не хочет?», – разошелся Багдасаров.

Однако украинские гости студии тут же начали перебивать оратора.

«Вся Украина и Великобритания… Заткнись, я уже заслушался вас, стоял молчал, стой, заткнись, сказал! А что, приезжают тут, морочат голову, рассказывают про Порошенко – Тимошенко. Она нам нах#р не нужны ваши внутренние дела, у нас есть свои национальные интересы. И вот этот русин [Василий Вакаров] тоже тут» – вспылил эксперт.

Ведущий Владимир Соловьёв попросил выступающего быть поаккуратней со словами.

«Я очень воспитанный человек. Но когда мы обсуждаем Украину, без этого нельзя. Я не столь интеллигентен. Где наша интеллигентность, когда сегодня наносят удары по Донецку, мы должны быть интеллигентны? Конечно, мы это не обсуждаем», – продолжил Багдасаров.

«А мы тут при чём?» – спросил Вакаров.

«Та заткнись там, стой», – снова вспылил Багдасаров.

«Что «заткнись»? Сам заткнись! Ты мне не тыкай», – разозлился в свою очередь украинский политолог.

«Приезжает ещё тут, иди на х#р!», – отрезал Семён Багдасаров.