Выборы
//exit;
03.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Одиозных украинских пропагандистов послали на х#р из России

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров повздорил с украинским политологом Василием Вакаровым

Инцидент произошел в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам нужен лидер, лидер украинского народа, имеющий ориентацию на Россию. Американцы заявляют России: «Идите из Венесуэлы». Потому что Венесуэла – это очень к ним близко. А Украина, которая с нам граничит… Зеленский говорит: «Минский формат возобновим в присутствии США и Великобритании». А больше ни хрена не хочет?», – разошелся Багдасаров.

Однако украинские гости студии тут же начали перебивать оратора.

«Вся Украина и Великобритания… Заткнись, я уже заслушался вас, стоял молчал, стой, заткнись, сказал! А что, приезжают тут, морочат голову, рассказывают про Порошенко – Тимошенко. Она нам нах#р не нужны ваши внутренние дела, у нас есть свои национальные интересы. И вот этот русин [Василий Вакаров] тоже тут» – вспылил эксперт.

Ведущий Владимир Соловьёв попросил выступающего быть поаккуратней со словами.

«Я очень воспитанный человек. Но когда мы обсуждаем Украину, без этого нельзя. Я не столь интеллигентен. Где наша интеллигентность, когда сегодня наносят удары по Донецку, мы должны быть интеллигентны? Конечно, мы это не обсуждаем», – продолжил Багдасаров.

«А мы тут при чём?» – спросил Вакаров.

«Та заткнись там, стой», – снова вспылил Багдасаров.

«Что «заткнись»? Сам заткнись! Ты мне не тыкай», – разозлился в свою очередь украинский политолог.

«Приезжает ещё тут, иди на х#р!», – отрезал Семён Багдасаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть