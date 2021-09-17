ОДКБ и ШОС подтверждают: Россия и Китай будут определять судьбу Центральной Азии

17.09.2021 09:45 (Мск), Москва, Айнур Курманов

В среду и четверг в Душанбе прошли мероприятия ОДКБ, посвященные в основном ситуации в Афганистане и укреплению системы безопасности. В пятницу пройдет заседание ШОС, которое должно выработать план действий по сохранению стабильности в Центральной Азии и недопущению реализации попыток США, Великобритании и Турции создать очередную зону хаоса в регионе после эвакуации своих войск из Афганистана.

То, что все мероприятия проходят сейчас в столице Таджикистана, вовсе не случайно, так как именно эта бывшая советская республика оказалась не переднем рубеже противодействия многочисленным исламским террористам северного Афганистана, взращенных в своё время американскими спецслужбами, а теперь угрожающим всей Центральной Азии. Поэтому усилия стран-участниц ОДКБ сейчас сконцентрированы на поддержке Душанбе с целью недопущения прорыва и распространения влияния экстремистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом прямо заявил и генеральный секретарь организации Станислав Зась в своем докладе по итогам деятельности ОДКБ за минувший год.

Заседание секретарей ОДКБ.

«Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны. Поэтому все государства – члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь», – сказал Станислав Зась.

Во многом это реакция на просьбу президента РТ Эмомали Рахмона, который призвал укрепить военную мощь республиканских войск в связи с приходом к власти в соседнем Афганистане движения Талибан, с которым Душанбе, в отличие от других республик, находится в напряженных отношениях. В связи с этим генсек ОДКБ отметил, что в рамках обсуждений был в итоге утвержден и подписан целый пакет документов в целях усиления подготовки кадров для армий стран-участниц.

По итогам было принято и специальное совместное заявление государств – членов ОДКБ «О положении в Афганистане» в котором отмечается:

«Государства – члены ОДКБ также призывают пресекать любые исходящие с территории Афганистана угрозы безопасности и подтверждают свою решимость задействовать имеющиеся у ОДКБ ресурсы для обеспечения безопасности ее государств – членов».

Но самым важным, по моему мнению, несмотря на афганскую повестку, стало принятие в первый день заседания секретарей совета ОДКБ решения о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Документ подписан «исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обеспечения биобезопасности».

Это серьезный шаг к тому, что на территории стран союзников, а именно в Казахстане и Таджикистане в итоге будут свёрнуты все проекты и программы Пентагона по проведению военно-биологических исследований, которые проводятся там, начиная с 90-х годов.

Особенно это касается Казахстана, где министерством обороны США создана целая сеть объектов вместе с Центральной референс-лабораторией (ЦРЛ) по созданию модернизированных штаммов наиболее опасных заболеваний.

Если работа Координационного совета будет эффективной, то есть большая вероятность того, что наконец-то будет достигнута задача по обеспечению биологической безопасности границ России и Китая со Средней Азией. Тем более важно немедленно ликвидировать такие объекты на территории Казахстана, а затем и Узбекистана (хотя страна не является членом ОДКБ), так как они способны сыграть в любой момент роль стационарных биологических бомб в регионе.

Не избежали эти мероприятия и обсуждения принципиально-важных политических аспектов консолидации руководства стран-участниц перед общей угрозой, исходящей из Афганистана. Так, президент России Владимир Путин, который выступал на открытии заседания глав-членов организации 16 сентября, заявил:

«Мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств—членов ОДКБ».

Подтверждением такого понимания необходимости общего подхода стало неожиданное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой он поддержал позицию о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории стран Центральной Азии. Это серьезный признак того, что установка Госдепа США на размещение новых военных объектов в бывших советских среднеазиатских республиках под видом «учебных центров» не будет осуществлена, как и не будут созданы «лагеря беженцев», являющихся на самом деле прикрытием для деятельности террористов.

Если в реальности будет достигнуто единство союзников по этому вопросу, то можно будет в ближайшей перспективе поставить окончательную точку в истории военно-политического присутствия США и НАТО в бывшей советской Средней Азии. Ведь это потребует от Нур-Султана (Целинограда) ликвидации уже существующих сертифицированных центров Пентагона в республике, логистической сети, построенной американцами после начала интервенции в Афганистан и других военных и полувоенных организаций потенциального противника.

В итоге была принята и совместная декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, декларирующая, что все участники привержены становлению справедливого и устойчивого многополярного мироустройства и тесному сближению с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). На практике это означает, что ОДКБ будет наращивать военное сотрудничество и координацию усилий с Народно-Освободительной Армией Китая (НОАК), которая также становится важным звеном в системе обеспечения безопасности в регионе.

Тем более, что и заседание ШОС 17 сентября с участием председателя КНР Си Цзиньпина также будет во многом посвящена дальнейшей судьбе Афганистана. С самого начала все страны-члены ШОС придерживаются идеи «пяти принципов мирного сосуществования», где доминирует принцип «невмешательства во внутренние дела друг друга», который сейчас наиболее полно подходит традиционному афганскому обществу и удовлетворяет нынешнюю политическую власть в лице правительства Талибана.

Коллективное фото глав стран-участниц ОДКБ в Душанбе.

Участие КНР в урегулировании ситуации и стабилизации положения будет критически важным, так как от успешного выполнения задачи во многом зависит осуществление китайского геополитического и транспортного мегапроекта «Инициатива, Пояс, Путь». Надо понимать, что как раз один из главных маршрутов пролегает через Ваханский коридор и далее по афганской территории. И сейчас для этого складываются все необходимые благоприятные условия, так как запланированные в обход Китая западные энергетические проекты ТАПИ и CASA-1000 из-за бегства американцев уже полностью разрушены.

В связи с этим, никто из участников ШОС не будет против китайского лидерства в решении этого кризиса. Подтверждением тому служит то, что в рамках подготовки к проведению заседания ШОС 16 сентября прошли двусторонние встречи Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Китая и Пакистана, так как именно эти страны совместно с Россией должны сыграть важную роль в стабилизации ситуации и недопущения новой гражданской войны в Афганистане.

Соответственно, можно прийти к выводу, что единый план действий по Афганистану между ведущими странами ШОС — Россией и Китаем – уже есть. И он заключается не только в военно-технических мерах поддержания мира и порядка внутри и вокруг страны, но и в программах экономической помощи и скорейшего освоения богатых недр, что должно заложить основу социальной стабильности.

Получается, что ОДКБ и ШОС сейчас в Душанбе закрепляют сложившееся геополитическое положение в регионе, когда США/НАТО ушли, а пустующее место быстро заполняется присутствием России, Китая и Ирана, которые и будут совместно определять дальнейшее будущее всей Центральной Азии. Москва также в деле общего противостояния террористической угрозе добивается столь желанной консолидации стран-участниц ОДКБ и ускорения интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Всё это, конечно, является результатом политического и военного сближения Пекина и Москвы, которые образовали единый полюс, противостоящий Западу на континенте. И мы будем свидетелями дальнейшего выдавливания американцев и их сателлитов из других уголков Евразии.