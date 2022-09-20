«ОДКБ создали для галочки, границы нарисованы от балды» – политолог

Существующие на постсоветском пространстве под эгидой России межгосударственные объединения, вроде ОДКБ, были созданы не из соображения общих интересов, а в первую очередь, для галочки. Именно этим объясняется нынешний кризис подобных альянсов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо признать тот факт, что все вот эти наши объединения, в первую очередь, ОДКБ, на постсоветском пространстве, в значительной степени это игрушки. Это делалось для того, чтобы галочку поставить. Вот смотрите, у нас есть такое вот объединение, вот смотрите, мы проводим там учения, вот смотрите, у нас подписываются какие-то документы. И сейчас, когда ситуация кризисная, мы видим, что в некоторых местах это не выдерживает критики. Почему? Потому что, к сожалению, у них была, знаете такая родовая травма у всех этих объединений. Они создавались для того, чтобы угодить странам на постсоветском пространстве. Потому что считалось, что если мы им создадим какие-то экономические преференции, то все будет хорошо с точки зрения политики. Еще раз этот подход показал, ну свою, скажем так, не полную дееспособность. Многие вещи делались, ну не то, чтобы не совсем в нашу пользу, но на самом деле они делались иногда просто для того, чтоб грубо говоря, отчитаться, что вот такая-то система выстроена, такие-то бумаги подписаны, вот смотрите какие-то циферки, особенно это касается ОДКБ», – заявил Михеев



Он отметил, что многие страны-члены ОДКБ, особенно Закавказье и Казахстан, завязаны бизнесом в Европе и США, и никакие национальные приоритеты их элиты не интересуют.

«Они привыкли, особенно, между прочим, в некоторых странах Закавказья и в Казахстане, носить модные костюмы, их деньги лежат в Европе и Америке, у всех у них есть бизнес, который зависит напрямую от американских, европейских санкций. Если честно, они упиваются вот этой вот постсоветской модой, для них вот эта вот власть, которую они получили, и есть главная ценность, а никакие не национальные интересы. Эта проблема реально существует. Но она существует в том числе, потому, что политика России, ну скажем так, не уделяла практически никакого внимания этим вопросам. Ну и плюс, конечно, привет из советского прошлого – вот эти от балды нарисованные границы – Киргизия с Таджикистаном, Киргизия с Узбекистаном и так далее», – объяснил политолог.