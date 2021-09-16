ОДКБ закрывает НАТО дорогу в Центральную Азию
Шесть стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выступили против размещения на своей территории объектов военной инфраструктуры США и НАТО.
Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора», принято на проходившем в Душанбе совещание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совбезов стран – членов ОДКБ.
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Всего принято пять заявлений, главное из которых посвящено Афганистану.
«В документе неоднократно говорится, что члены ОДКБ озабочены резко обострившейся ситуацией в этой стране. Они обеспокоены угрозой проникновения на территории своих стран террористов «и других деструктивных элементов» под видом беженцев из Афганистана, а также высоким уровнем наркопроизводства, служащим одним из основных источников дохода террористических группировок», – пишет «Коммерсант».
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