Одна из «башен Кремля» задумала захват власти в России – Сивков

Часть российский элиты задумала захватить власть в РФ, и через белорусского президента Александра Лукашенко договориться с Западом о «ничьей».

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление [Александра Лукашенко о «ничьей» на фронте] меня очень удивило. Во-первых, я твердо убежден, что Александр Григорьевич Лукашенко подобное заявление в отношении, так сказать, событий на Украине делает не просто исходя из своих собственных личных убеждений. Я так полагаю, что все-таки подобное заявление было коррелировано с определенными башнями Кремля.

Это говорит о том, что определенные силы в РФ, которые ориентированы на поражение России, рассчитывают на то, что в ближайшее время им удастся решить вопрос о захвате власти в стране. И в этих условиях они уже начинали через Лукашенко ориентировать зарубежные страны на то, что они готовы пойти на военно-политическое поражение России со всеми вытекающими. Не надо думать, что эта башня Кремля в открытую будет вводить танки в Москву и так далее. Нет. Есть разные способы воздействия», – сказал Сивков.