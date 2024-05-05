Одна из «башен Кремля» задумала захват власти в России – Сивков
Часть российский элиты задумала захватить власть в РФ, и через белорусского президента Александра Лукашенко договориться с Западом о «ничьей».
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заявление [Александра Лукашенко о «ничьей» на фронте] меня очень удивило. Во-первых, я твердо убежден, что Александр Григорьевич Лукашенко подобное заявление в отношении, так сказать, событий на Украине делает не просто исходя из своих собственных личных убеждений. Я так полагаю, что все-таки подобное заявление было коррелировано с определенными башнями Кремля.
Это говорит о том, что определенные силы в РФ, которые ориентированы на поражение России, рассчитывают на то, что в ближайшее время им удастся решить вопрос о захвате власти в стране. И в этих условиях они уже начинали через Лукашенко ориентировать зарубежные страны на то, что они готовы пойти на военно-политическое поражение России со всеми вытекающими. Не надо думать, что эта башня Кремля в открытую будет вводить танки в Москву и так далее. Нет. Есть разные способы воздействия», – сказал Сивков.
«Это может быть заявление о том, что наша армия ничего не может. Ведь обратите внимание, что сказал Лукашенко – что там наметился тупик. А это полная стопроцентная чушь. Об этом даже все уже пишут однозначно.
Российская армия имеет многократное общее превосходство только той группировки, которая на фронте, на ВСУ. Почему продвигается с малой скоростью – это опять-то вопрос не к военным. Это сугубо политический вопрос», – добавил он.
Спасибо!
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