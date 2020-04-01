Одна из богатейших стран терпит поражение в войне с босоногими повстанцами

01.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Саудовская Аравия решила поставить точку в многолетнем йеменском конфликте и пригласила пригласила йеменских повстанцев-хуситов в Эр-Рияд на мирные переговоры.

Об этом сообщил саудовский посол в Йемене Мухаммед аль-Джабер, пишет «Независимая газета».

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««Мы привержены нашей идее деэскалации», – сказал саудовский дипломат, выразив готовность к прекращению огня на всей территории Йемена, где Эр-Рияд поддерживает одну из сторон конфликта.

Эксперты допускают, что на готовность Эр-Рияда к переговорному процессу могло повлиять падение цен на нефть, однако отмечают, что вряд ли это главный фактор. Так, старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов обращает внимание, что за последние несколько месяцев военно-политическая ситуация в Йемене сильно изменилась.

«Просаудовские силы – войска президента Хади – понесли существенные военные и политические поражения в йеменских провинциях Джауф и Мареб». Последняя – важный логистический и экономический центр», – отметил Лукьянов.

По его словам, успехи движения «Ансар Аллах» не только конвертируются в политические возможности постанцев, но и вынуждают Саудовскую Аравию тратиться на поддержание ситуации в Йемене.

«Кризис в конце февраля – начале марта в провинции Джауф, когда выяснилось, что существовавших на бумаге 80 тыс. солдат правительства – не более 15 тыс., что все выделяемые на них саудовские деньги уходили полевым командирам и лидерам партии «Ислах» – союзника Саудовской Аравии, а удерживать фронт некому. Все силы сторонников Хади были вынуждены отступить в соседние регионы», – сказал эксперт.

Он уточняет, что в результате военной активности повстанцев оказались уязвимы важнейшие транспортные артерии и нефтяные месторождения, были перерезаны важные каналы поставок помощи другим подразделениям армии Хади.

«В условиях этого хаоса «на земле» попытки Саудовской Аравии вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в активную фазу противодействия хуситам закончились почти ничем. ОАЭ, фактически вышедшие из конфликта в 2019 году, возложили ответственность за операцию на Саудовскую Аравию. В нынешних условиях все это делает йеменскую кампанию в ее нынешнем виде не просто обременительной для Эр-Рияда, а невыносимо обременительной», – подчеркнул политолог.

Все это, говорит он, привело к тому, что у части саудовских политиков могла появиться готовность принять тот факт, что пришло время договариваться с хуситами.

«Это болезненный вопрос для репутации принца, его кабинета, окружения, но в сложившихся условиях вливание новых средств в йеменский конфликт даже для сохранения статуса-кво кажется непреодолимым бременем для Саудовской Аравии, – убежден Лукьянов. – Слишком дорого обходится этот конфликт».