Одна из наиболее русофобских стран ЕС продолжает покупать российскую нефть

Олег Кравцов.  
25.01.2023 11:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Польша, Россия, Санкции, Экономика, Энергетика


За прошлый год импорт энергоресурсов из России в Польшу вырос более чем на восемь процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям» ‎заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

За прошлый год импорт энергоресурсов из России в Польшу вырос более чем на восемь...

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У него поинтересовались, продолжает ли Польша сейчас закупать российские энергоресурсы, если западные страны согласовали ограничение цены на нефть из РФ в размере 60 долларов за баррель.

«Польша продолжает покупать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба» — на трубопроводные поставки ценовой потолок не распространяется, — а также российские нефтепродукты, в отношении которых введенное ЕС эмбарго вступает в силу с 5 февраля этого года.

Отказаться совсем от российских энергоносителей Польша, конечно, может — ценой немалых переплат за их покупку у альтернативных поставщиков, по принципу «назло клятым москалям отморозим себе уши». Но, как у нас говорят, было бы желание, а дурное дело — нехитрое», – сказал дипломат.

Кроме того, он дал оценку российско-польскому товарообороту за 2002 год.

«Полных данных за 2022 год пока нет, за первые три квартала наш импорт из Польши сократился более чем на 40%, экспорт вырос на 8,5% в основном за счет удорожания поставляемых туда российских нефти и нефтепродуктов, а до апреля — также газа», – сообщил Андреев.

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