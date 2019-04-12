Одна из студенток, пострадавших во время теракта в Керчи, остаётся в тяжёлом положении

12.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Спустя полгода после массового расстрела в Керченском политехническом колледже на больничной койке все еще остается одна студентка – Наталья Калиниченко.

По словам ее отца, Юрия, девушке предстоит еще несколько операций на ноге – ей уже ампутировали стопу, сейчас она подключена к аппарату, который растягивает кости, но о выздоровлении пока нет и речи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает «МК», Наталья все еще проходит лечение в московском Институте неотложной детской хирургии. Но после операций им придется снимать квартиру в Москве. Сам Юрий не может работать из-за того, что за дочерью необходим постоянный уход.

«На ноге дочери установили специальный аппарат, которые растягивает кости. К сожалению, все очень медленно заживает. Только за последний месяц было три воспаления в тех местах, где торчит кость. Воспаления — это повышенная температура, жуткие боли, Наташа не может двигаться, ногой шевелить», – рассказал отец Натальи.

По его словам, все остальные раненые, которые после трагедии были направлены в клинику, уже давно отправились домой: «Всех давно выписали. Люди уже к своим проблемам вернулись и забыли про больницу. Моя дочь последняя осталась. За это время с Наташей уже много разных детей лежали. Постоянно меняются пациенты. Только мы бессменные».

Юрий Калиниченко сообщил, что пока не испытывает проблем с деньгами, но пожаловался, что как только все выплаты от государства были осуществлены, о трагедии семьи забыли: «Со мной никто больше не общался. Забыли про нас все. Нами и в Москве перестали интересоваться. Это поначалу все приходили. Я понимаю, время идет, у людей свои проблемы. Сейчас уже все. Теперь нам самим придется как-то выживать».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв со стрельбой. Жертвами произошедшего стал 21 человек, еще 67 получили травмы различной степени тяжести. Убийцей оказался студент колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой на месте преступления.