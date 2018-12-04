04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Одна сатана: экс-соратник Тимошенко зашел в Раду от Порошенко

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Это он сделал во время пленарного заседания во вторник с трибуны парламента, сообщает сайт ВРУ.

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Спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что он был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избран во время внеочередных выборов нардепов 26 октября 2014 года.

Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.

Куренной уже был нардепом двух созывов.

С апреля 2015 года он возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.

Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.

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