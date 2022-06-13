«Одна сатана» – решила Санду и приказала репрессировать жену Додона

13.06.2022  21:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал


Прокурора Молдовы вызвала повесткой, чтобы предъявить обвинение, Галину Додон – супругу бывшего президента страны Игоря Додона, который находится под домашним арестом по подозрению в «пассивной коррупции» и госизмене.

Об этом сам Додон написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокурора Молдовы вызвала повесткой, чтобы предъявить обвинение, Галину Додон – супругу бывшего президента страны...

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«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как её остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», – написал Додон.

«Повторю, и ещё раз обращаюсь к Майе Санду и её прокурорам – выплёскивайте свою ненависть и комплексы на меня лично, а супругу, детей и семью оставьте в покое. Некоторые вещи не прощаются. И обязательно придёт время, когда вы ответите за все эти беззакония», – подытожил Додон.

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