«Одна сатана» – решила Санду и приказала репрессировать жену Додона

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Прокурора Молдовы вызвала повесткой, чтобы предъявить обвинение, Галину Додон – супругу бывшего президента страны Игоря Додона, который находится под домашним арестом по подозрению в «пассивной коррупции» и госизмене.

Об этом сам Додон написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как её остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», – написал Додон. «Повторю, и ещё раз обращаюсь к Майе Санду и её прокурорам – выплёскивайте свою ненависть и комплексы на меня лично, а супругу, детей и семью оставьте в покое. Некоторые вещи не прощаются. И обязательно придёт время, когда вы ответите за все эти беззакония», – подытожил Додон.