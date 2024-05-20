«Одна сатана»: в Крыму арестована семейка ждунов-матерщинников

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Семейную пару из Евпатории арестовали на несколько суток за террор соседей нацистскими песнями и лозунгами.

Чета Авдеевых после приема горячительных напитков срочно требовала «смерть москалям» и провозглашала «Слава Украине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Угрозы, крики и ругань обрушивались на жителей соседних домов по ул. Пролетарская. Диалог не задался: на все просьбы не нарушать общественный порядок в ответ шел поток заукраинских лозунгов и матерной брани. Соседи сделали видеозапись «агитации» и отправили в телеграм- канал «Крымский СМЕРШ».

Уже в полицейском участке неадекватные «ждуны» поменяли риторику.



«Извиняюсь перед всеми гражданами РФ и участниками СВО в том, что кричал «смерть москалям» и нецензурно выражался. Впредь этого больше никогда не повторится», – заверил Алексей Авдеев.

«Приношу свои извинения всем жителям Крыма и участникам СВО за то, что выражалась нецензурной бранью, кричала «Слава Украине», – вторит супругу Елена Авдеева.

Обоих поместили в КПЗ. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.