Одна «учебная ракета» Кима может вырубить весь интернет Маска

В случае глобального обострения даже одна выведенная на орбиту атомная бомба может уничтожить множество спутников «Старлинк».

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта кнопка [для уничтожения западной инфраструктуры] есть. Причем не обязательно у России. Условно говоря, Северная Корея проводит испытания и запускает свою ракету, которая выходит на уровень, где у Маска весь этот мусор его летает. Но для понимания, каждый день 3-4 спутника Маска ломаются. Это одноразовый ширпотреб, по сути. Это не те спутники, которые на высоких орбитах с тройной защитой от радиации.

И на это, собственно говоря, расчёт и идёт. То есть вот оно вот поработало, ну как вот ширпотреб, как вот зарядки у нас от телефона, которые через какое-то время должны сломаться», – сказал Школьников.