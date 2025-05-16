Одна «учебная ракета» Кима может вырубить весь интернет Маска
В случае глобального обострения даже одна выведенная на орбиту атомная бомба может уничтожить множество спутников «Старлинк».
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта кнопка [для уничтожения западной инфраструктуры] есть. Причем не обязательно у России. Условно говоря, Северная Корея проводит испытания и запускает свою ракету, которая выходит на уровень, где у Маска весь этот мусор его летает. Но для понимания, каждый день 3-4 спутника Маска ломаются. Это одноразовый ширпотреб, по сути. Это не те спутники, которые на высоких орбитах с тройной защитой от радиации.
И на это, собственно говоря, расчёт и идёт. То есть вот оно вот поработало, ну как вот ширпотреб, как вот зарядки у нас от телефона, которые через какое-то время должны сломаться», – сказал Школьников.
«И что делают в этом плане, могут сделать корейцы? Запустить ракету, которая выведет спецсредства на эту невысокую орбиту. И будет бабах. Скажут – испытание провели. И, ребята, через 2-3 недели вы можете начинать запускать десятки тысяч спутников обратно на орбиту. Заново.
Планете ничего не будет. Космическое излучение и прочее всё задерживается. Мы не почувствуем. А спутников нет, поскольку электромагнитный импульс весь космический интернет просто снесёт. И это больно.
И это один из вариантов [повреждения западной инфраструктуры], их намного больше», – подытожил он.
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