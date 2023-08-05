«Одни антисемиты» – американской военный набросился на укроСМИ

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Украинские СМИ переполнены оголтелой нацистской пропагандой, показывающей антисемитов и «хороших русских».

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналистика на Украине, включая и ваш канал, занимается больше пропагандой. Вашему каналу я довольно часто даю интервью. Прошлое наше интервью вы показали только половину, а половину вырезали», – сказал Табах.

Он заявил, что на украинских СМИ совершенно свободно «крутят» таких оголтелых радикалов, что в любой западной стране таким бы и близко слова не дали.

«Далеко ходить не надо – посмотрите на свой канал, кого вы показываете всё время. Там есть люди, к которым в США или свободном мире близко бы не подошли. Потому что они говорят антисемитские вещи. Например, Свитан (полковник запаса ВСУ Роман Свитан – прим.)» – сказал экс-представитель НАТО.

Однако ведущая сразу начала защищать нациста.

«Вы думаете, что журналисты – это судебная ветка власти. Если у вас есть какие-то претензии, почему вы не идёте в суд?

Говорить о человеке в третьем лице нельзя. Его нет с нами, что мы будем про него говорить. Давайте я дам вам номер Свитана, вы позвоните, и скажете, что считаете нужным. Он должен ответить, но его нет, и мы превращаемся в сплетников на лавке», – возмутилась ведущая.

После чего Гарри Табах высказал настоящие претензии к каналу – это «хорошие русские», которых показывают наравне с американским гостем.

«Если вы посмотрите на своих гостей – как вы говорите, в США свобода слова, и всех надо опрашивать. Конечно. Но всех тогда надо опрашивать примерно одинаково. В украинских СМИ сначала выпускают меня, а потом выпускают совершенно другой контингент, который состоит из «хороших русских», КГБшников – Гудков, Жирнов, Швец. Все советские или бывшие офицеры, КГБшники, или хорошие русские. А потом вы выпускаете иностранного зверька, и говорите: «Гарри, посмотрите, какой вы интересный, как вы служили в НАТО». Это получается обман, это не объективность и не помогает украинскому народу», – возмутился Табах.