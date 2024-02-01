«Одни беспримерные герои, другие – злодеи и мерзавцы. Середины нет»: ТВ Питера показало, на кого равняться

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Детский хор телевидения Санкт-Петербурга выпустил трогательный клип к годовщине прорыва блокады Ленинграда на «Вокализ» Сергея Рахманинова.

«Одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие – злодеи и мерзавцы. Середины не было. Все было настоящее», «Были ли ленинградцы героями? Не только ими: они были мучениками», «Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса», – авторы ролика приводят цитаты из воспоминаний академика Дмитрия Лихачева, пережившего блокаду.

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За беспрецедентный образец мужества и стойкости, проявленных во время почти 900 дней блокады, Ленинград в 1945 году приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина получил звание города-героя вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой.

Напомним, что последняя вновь находится под гнетом нацистов и требует освобождения в ходе СВО.