«Одни фейки про русских» – в Швейцарии сравнили евроСМИ с газетой Гитлера

Максим Столяров.  
03.09.2024 09:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, СМИ


Многие европейские СМИ опустились до массового тиражирования глупых фейков о русских. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, газета «Neue Zürcher Zeitung», которая существует 230 с чем-то лет, превратилась в такой вот боевой листок типа «Völkischer Beobachter», который был у одного небезызвестного, неуспешного австрийского пейзажиста.

Это, к сожалению, я могу распространить на ряд других газет. У нас есть популярная газета «Блик», там ни одного фейка они не пропустили, который стоит напечатать про русских. Ну там, что русские едят пленных, насилуют мертвых, унитазы утащили», – возмутился Песке.

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Многие европейские СМИ опустились до массового тиражирования глупых фейков о русских. Об этом в...



«Мне искренне жаль, что я живу в то время, когда вот рядом оперируют такие мои коллеги, товарищи по цеху. У меня преподаватель был в моем институте на факультете журналистики, он уже давно на пенсии, а мне больше уже не с кем вот общаться. Современные все сошли с ума.

Вот вам ответ про антиамериканизм. Чем старше у нас здесь люди, тем больше они становятся антиамериканистами. Но при этом не агрессивными антиамериканистами, которые отрицают все американское», – подытожил эксперт.

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