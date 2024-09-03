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Многие европейские СМИ опустились до массового тиражирования глупых фейков о русских. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, газета «Neue Zürcher Zeitung», которая существует 230 с чем-то лет, превратилась в такой вот боевой листок типа «Völkischer Beobachter», который был у одного небезызвестного, неуспешного австрийского пейзажиста. Это, к сожалению, я могу распространить на ряд других газет. У нас есть популярная газета «Блик», там ни одного фейка они не пропустили, который стоит напечатать про русских. Ну там, что русские едят пленных, насилуют мертвых, унитазы утащили», – возмутился Песке.

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«Мне искренне жаль, что я живу в то время, когда вот рядом оперируют такие мои коллеги, товарищи по цеху. У меня преподаватель был в моем институте на факультете журналистики, он уже давно на пенсии, а мне больше уже не с кем вот общаться. Современные все сошли с ума. Вот вам ответ про антиамериканизм. Чем старше у нас здесь люди, тем больше они становятся антиамериканистами. Но при этом не агрессивными антиамериканистами, которые отрицают все американское», – подытожил эксперт.