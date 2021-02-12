«Одни из первых встали против хунты»: В Донецке чтят воинов-афганцев

12.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

В прифронтовом Петровском районе Донецка сегодня прошло торжественное мероприятие в память об участниках боевых действий в Афганистане. В годовщину вывода советских войск из этой страны были возложены цветы к памятнику «Воинам интернационалистам».

Один из лидеров движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов вспомнил февраль 2014 года, когда он впервые посетил местный музей Боевой славы афганцев, где ветеранами был организован импровизированный координационный штаб. Общественник подчеркнул, что именно афганцы были одними из первых, кто в том страшном году встал против киевской хунты.

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«Я уверен, что будущее всего постсоветского пространства будет решено, мы будем опять большой страной. На Украине уже все плохо, поэтому они начинают понимать, что никому они в Европе не нужны. Мы же – это локомотив, который тянет за собой все постсоветское пространство. Я уверен, что как наши предки отстояли свою Родину, так сделаем и мы», – отметил Муратов.

Присутствующих на церемонии героев-афганцев наградили грамотами от имени движения, получая которую воины отвечали: «Служу народу Донбасса».