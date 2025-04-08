«Одни не справятся»: европейцы долго нам помогать не смогут – Карасев

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Европа сильно помогает Украине продолжать войну без американской помощи, но долго эта поддержка продолжаться не может.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему переговоры вот так шли, в таком подвижном режиме? Потому что многие позиции Трамп не может обеспечить, исходя из сопротивления Европы и Украины. И Европа, она подставила плечо Украине в этом отношении. И финансово, и в военном плане. Но долго это тоже не может быть. Даже если бы Европа оставалась той, которую мы знали до 3 апреля [начала торговой войны Трампа], все равно долго она бы не имела возможности финансировать и военным путем помогать Украине, в том числе и новыми пакетами оружия и так далее», – сказал Карасев.