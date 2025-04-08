«Одни не справятся»: европейцы долго нам помогать не смогут – Карасев
Европа сильно помогает Украине продолжать войну без американской помощи, но долго эта поддержка продолжаться не может.
Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему переговоры вот так шли, в таком подвижном режиме? Потому что многие позиции Трамп не может обеспечить, исходя из сопротивления Европы и Украины. И Европа, она подставила плечо Украине в этом отношении. И финансово, и в военном плане.
Но долго это тоже не может быть. Даже если бы Европа оставалась той, которую мы знали до 3 апреля [начала торговой войны Трампа], все равно долго она бы не имела возможности финансировать и военным путем помогать Украине, в том числе и новыми пакетами оружия и так далее», – сказал Карасев.
«Ну, например, была информация, что они могут предоставить Украине альтернативу Старлинку, если, например, Москва снимет Старлинк с линии фронта.
Но я видел сегодня заявление француженки, представителя этой компании, которая делает аналог Старлинка, она сказала, что сразу не получится заменить Старлинк на французскую модель. Это если Трамп договорится с Россией», – подытожил он.
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