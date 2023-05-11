«Одни плюсы» – Роджерс оправдал зерновую сделку

Россия ничего не потеряла от «зерновой сделки», и даже приобрела в геополитическом плане. В африканские страны голодающим детям украинское зерно не попало, пошло на корм скоту, а в странах Европы отказались от ввоза любой украинской сельхозпродукции, чтобы не обанкротить своих фермеров.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, экономический эксперт Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если бы эта сделка не была полезна, наши бы ее не заключали. Если внимательно посмотреть, мы из кучи всяких договоров, которые были России не выгодны, повыходили за последние пару лет. Поэтому вот рассказывать, что кто-то там, где-то, на кого-то может повлиять, показать какой-то уголок, в общем-то это сразу нет. Допустим, Путин дал приказ о проработке выхода из договора об обычном вооружении от 90 года, подписанного Горбачёвым. Этот договор тоже невыгоден нам, потому что Европа и Запад с самого начала его не соблюдают, поэтому как бы он только сковывал нам руки, но не сковывал им в их милитаризации, – пояснил он. – Соответственно, что касается зерновой сделки, у неё опять же – не два, не три и даже не четыре участника. То есть там целый ряд стран, и одна из этих стран – Турция, где Эрдоган, который взамен на эту сделку отводит свои войска из Сирии, идут с Асадом на переговоры, они там встречались, они общались, они вырабатывали дорожную карту урегулирования конфликта. Эрдоган для России делает целый ряд ещё других вещей, и любой другой президент Турции будет более непредсказуем. Поэтому, если сейчас у них выборы, значит его тоже надо как-то поддержать, чтобы он прошёл на следующий срок, и с ним можно было дальше взаимодействовать, и ни в коем случае не пришёл какой-нибудь Гюлен, который абсолютно американская марионетка, и который будет проводить проамериканскую антироссийскую политику».

Страны Африки, благодаря «зерновой сделке», вновь ощутили себя «третьим миром», чьи интересы никого не интересуют.

«Другой аспект этой сделки, что с её помощью наши показали тем же африканским странам в очередной раз, какие же сволочи эти самые западники. Потому что они рассказывали про голодающих детей Африки, а в результате всё зерно пошло в страны Европы. Из сколько там всех грузов – только один или два были в страны Африки, а так география получателей этого зерна была Испания, Великобритания, Греция и так далее. Причём это зерно во многих местах использовалось как фуражное, – подчеркнул Роджерс. – Опять же, это демпинговало рынок зерна и, соответственно, сейчас, как мы видим и как мы знаем, целый ряд стран запретили к себе ввозить украинское зерно и вообще любую сельскохозяйственную продукцию. Включая Польшу, которая такой друг Украины, но с такими друзьями в общем-то и врагов не нужно. Соответственно, стратегически эта зерновая сделка совершенно точно не пошла на пользу Украине. Наоборот, она вызвала напряжение среди европейских стран между собой и, соответственно, между европейскими странами и Украиной».

Как следствие, страны ЕС стали закрывать свои рынки от украинской продукции и требовать поддержки своих сельхозпроизводителей.

«Опять же, уже Урсула фон дер Ляйен пытается кризис урегулировать, денег дать целому ряду европейских стран, сельское хозяйство дотировать. Остальные говорят, а почему им? А почему не нам? В общем-то, это вызывает тоже дополнительную напряжённость внутри Евросоюза, а это нам на благо. То есть, когда наши враги между собой грызутся и толкаются, это всегда хорошо, потому что они не могут консолидироваться для противостояния. Поэтому даже с этой точки зрения зерновая сделка была очень выгодной в этом плане, – убежден эксперт. – То есть мы от этого совершенно точно ничего не потеряли. И то, что некоторые говорят, что якобы там с этими кораблями кто-то завозит оружие – нет, не завозит. Корабли досматриваются турками, они досматриваются кораблями Черноморского флота, никакое вооружение через эти корабли не завозится, это совершенно точно».