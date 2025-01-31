«Одни руины, пусть русские сами и восстанавливают»: бывший СБУшник о сдаче территорий

Тарас Стрельцов.  
31.01.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Нужно раз и навсегда смириться, что Киев не вернёт контроль над потерянными с 2014 года территориями.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно раз и навсегда смириться, что Киев не вернёт контроль над потерянными с 2014...

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«Есть возможность вернуть оккупированные территории? Я, к сожалению, не вижу. То, что русские захватили, я вообще не представляю, каким образом они захотят нам это вернуть, даже до границ 2022 года, тем более, что русские включили их в Конституцию, они это отыгрывать точно не будут.

До 2025 года у меня были надежды, что можно как-то отыграть статус ЗАЭС. Но, насколько я знаю, русские сейчас работают над тем, чтобы максимально эту станцию присоединить к своей сети, потому что российская и украинская энергосеть отличаются. Они её включили в перечень казённых предприятий РФ, короче, они являются правительственной собственностью», – сказал Ступак.

 

«Вся эта захваченная территория, которую хочет вернуть Украина, что на этой территории, на которой идут боевые действия? Миллионы кубометров железобетонных руин с телами украинских военных, телами орков, телами гражданских, телами животных, которые разлагаются, может, десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Если я назову цифру стоимости разминирования – от 100 миллиардов долларов и  от нескольких десятков лет, то у нас таких ресурсов нет. Как по мне, эта ситуация будет повешена на шею РФ, пусть они этим занимаются», – добавил украинский эксперт.

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