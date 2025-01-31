«Одни руины, пусть русские сами и восстанавливают»: бывший СБУшник о сдаче территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нужно раз и навсегда смириться, что Киев не вернёт контроль над потерянными с 2014 года территориями.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Есть возможность вернуть оккупированные территории? Я, к сожалению, не вижу. То, что русские захватили, я вообще не представляю, каким образом они захотят нам это вернуть, даже до границ 2022 года, тем более, что русские включили их в Конституцию, они это отыгрывать точно не будут. До 2025 года у меня были надежды, что можно как-то отыграть статус ЗАЭС. Но, насколько я знаю, русские сейчас работают над тем, чтобы максимально эту станцию присоединить к своей сети, потому что российская и украинская энергосеть отличаются. Они её включили в перечень казённых предприятий РФ, короче, они являются правительственной собственностью», – сказал Ступак.